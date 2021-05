Cómo pedir cita presencial para hacer la declaración de la Renta

Desde hoy es posible pedir cita para hacer la declaración de la renta en las oficinas de la Agencia Tributaria que comenzarán a recibir a los contribuyentes a partir del próximo miércoles 2 de junio. Es importante tener en cuenta que no todos podemos ser atendidos físicamente, lo recuerda Rogelio Sanchís, asesor fiscal: “No todos los contribuyentes pueden recibir estos servicios así que aconsejo consultar la página de la Agencia Tributaria, en el apartado Renta 2020 perfil cita previa” A partir de ahí, si cumplimos los requisitos y nos dan cita, insiste este experto, “hay que consultar en la misma web todos los documentos que hay que llevar porque si no se acude con todo lo requerido el día convenido esa cita se pierde”. En la campaña anterior unas 300.000 declaraciones fueron prenseciales.

Hasta el momento se han presentado más de 11,7 millones. De ellas, a devolver más de 8,6 millones

De estas últimas, ya pagadas más de 6,5 millones por importe de más de 4.300 millones. Se esperan 21,5 millones de declaraciones, de las que 6 millones saldrán a ingresar y 14 millones serán a devolver. Además habrá más declarantes que hace un año un 6% debido a que baja el máximo exento para los trabajadores que estuvieron en Erte.

300 mil trabajadores que estuvieron en Erte tendrán que hacer la declaración.

Haber estado en Erte, con el empleo suspendido, supone haber tenido dos pagadores: la empresa empresa y el SEPE. Y cuando se tienen dos pagadores el máximo exento para no tener que hacer la declaración baja de 22.000 euros brutos anuales a 14.000 siempre que el segundo pagador haya ingresado al menos 1500 euros. Además estos trabajadores tienen bastantes posibilidades de que les salga a pagar, y así lo demuestran las previsiones que hacen desde la Agencia Tributaria, porque el Sepe no aplicó retenciones suficientes. Eso sí, podrán fraccionar el pago en seis meses sin intereses de demora. ¿Qué pasa si el Sepe me ingresó una prestación superior a la que me correspondía? En el caso de que se conozca la cantidad correcta que se debió percibir la Agencia Tributaria aconseja hacer la declaración con esa cantidad y si no se conoce esperar unos días a que se actualice la información.





La deducción por maternidad se pierde por Erte o cese de actividad

Las mujeres trabajadoras tienen derecho a una deducción de 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años siempre que estén realizando una actividad por cuenta propia o ajena. Lógicamente en caso de Erte total (no en el caso de parcila) o cese de actividad se pierde ese requisito.





¿Qué pasa si soy autónomo y he recibido el cese de actividad?

Si se ha recibido el cese de actividad, esas cantidades deben reflejarse en la declaración como rendimiento del trabajo, igual que quienes cobran el paro.





460.000 receptores del IMV tienen que hacer la declaración

Las personas titulares del Ingreso Mínimo Vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia están obligados a presentar anualmente declaración correspondiente al IRPF. En el 99% de los casos quedarán exento de toda tributación ya que para ello se tiene que superar el 1,5 del IPREM, conjuntamente con otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social. Y entonces... ¿Por qué se les pide? “es una manera de controlar,de obtener información de personas que puedan están recibiendo distintas ayudas de manera indebida” asegura José Pedreira, de AEDAF (Asociación Espaañola de asesores Fiscales)

Hay que declarar toda ayuda o subvención recibida en 2020

Toda ayuda pública recibida debe estar reflejada en el borrador porque es considerado un ingreso. No sólo si es autónomo y se ha percibido alguna cantidad por parte de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, también si como partcular nos hemos beneficiado del Plan Renove para adquirie un vehículo. En el caso de los préstamos ICO no computan como ingresos porque hay que devolverlos pero sí se pueden deducir los interese abonados.