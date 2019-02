La CNMV advierte sobre 15 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido advertencias este lunes sobre 15 entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España al no figurar en sus registros.

En concreto, ha alertado de que la sociedad Cysec Bank, que opera a través de cysecbank.com, no tiene ninguna vinculación con el órgano supervisor chipriota CySEC. Además, no está autorizada a prestar servicios de inversión, como tampoco lo están las entidades Altindez (alt-index.com), Fluon Ecosystem (fluonecosystem.org), Token Home (tokenhome.org), 1Kcoin Equity Crowdfunding (1kcoin.net) o Lux Ant Digital SL / Alux Bank (luxantdigitalbank.com).

Asimismo, ha advertido sobre Razonable Europea SL, cuyas personas vinculadas son José Salvador Caminar y Xavier Soler Vicente, magasset.com/es, Kldc Technological Systems Ltd (cfxpoint.com) y AND Markets Ltd (adnmarkets.com).

La CNMV también ha alertado sobre cuatro sociedades no autorizadas que estan administradas por Dieter Lair y Peter Lohmann. Se trata de Celox Consulting SL, Crepax Consulting SL, Solventa Capital Investment Group SL (solventa-group.com) y Von Veldenstein Group SL (von-veldenstein.com).

Además, Dieter Lair también es administrador de una entidad no autorizada de la que el supervisor español también ha alertado este lunes, Swiss Invest Finance SL (swissinvestfinance.com).

"La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión", reza el comunicado remitido por el organismo que preside Sebastián Albella.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultados a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada.

Además, el supervisor invita a los inversores a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.