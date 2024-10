Club de la Pyme lanza Asesor IA, un asesor online que resuelve dudas fiscales y laborales

En la actualidad, con el continuo bombardeo de leyes y normativas, sobre todo en el ámbito fiscal y laboral, la labor del asesor es una pieza clave del éxito de cualquier negocio ya que permite a las pymes que dan sus primeros pasos mejorar sus procesos internos, optimizar su carga impositiva y sacarle un mejor rendimiento a sus escasos recursos. Así lo refrendan los datos como los de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), según los cuales el 70% de los autónomos considera que la asesoría fiscal y laboral es imprescindible para el desarrollo de su actividad, ya que dedican una media de 60 horas al año a la gestión de trámites fiscales y laborales.

Así, tal y como apuntan desde Club de la Pyme, empresa de servicios globales 360º para empresas y profesionales, el asesoramiento fiscal y laboral es crucial para buscar el máximo ahorro fiscal conforme a las circunstancias personales de cada organización y a la normativa vigente. Con la ayuda de tecnologías como la inteligencia artificial, la relación asesor-cliente es cada vez más fluida y rápida, ya que permite agilizar gran parte de la actividad contable y que pymes y asesores descubran nuevas funciones que pueden ser más útiles en términos de negocio.

Mientras que una encuesta de EY reveló que los equipos fiscales dedicaban tradicionalmente entre el 40% y el 70% de su tiempo a la recopilación y procesamiento de datos, los datos revelan que ya se están tomando medidas al respecto: el 67% de los profesionales fiscales cree que la IA tendrá un impacto transformador en el sector y entre el 10% y el 50% de los procesos de trabajo de los departamentos fiscales ya están automatizados en 2024, según Thomson Reuters.

Sin embargo, pese a que los beneficios del asesoramiento son notorios y, según PwC, las empresas que externalizan la gestión fiscal y laboral tienen un 40% menos de probabilidades de cometer errores que puedan acarrear sanciones, muchas pymes y autónomos dudan a la hora de delegar estas gestiones ya que una de las principales preocupaciones de los emprendedores en los primeros pasos de sus negocios es recortar costes.

En este contexto, Club de la Pyme ha desarrollado un asesor fiscal y laboral online con IA gratuito, rápido, seguro y disponible 24/7. A través de un chat asistido con inteligencia artificial, esta herramienta permite a pymes y autónomos resolver sus dudas sobre registros, obligaciones contables, impuestos y planificación, para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la carga tributaria. Además, el asesor IA proporciona respuestas sobre todo el ciclo de vida de la relación laboral, desde la creación de la empresa hasta la terminación de los contratos de trabajo, abordando además las obligaciones empresariales y los derechos de los trabajadores.

“En el momento actual, las pequeñas empresas no pueden vivir de espaldas a la tecnología y la digitalización. No hay excusa para no tener la mayoría de los procesos básicos de la empresa automatizados, digitalizados y en la nube, ya que existen software y aplicaciones online que lo permiten”, apunta Casimiro García. “En este sentido, las últimas herramientas tecnológicas como la IA están cada vez siendo más valoradas por los profesionales y las empresas usuarias para poder conseguir, entre otras ventajas, automatizar gran parte de las tareas rutinarias. Al conseguir agilizar los procesos y dedicar este tiempo a otras funciones más valoradas, además, logran un mayor control y transparencia sobre la información fiscal y laboral”.

Acerca de Club de la Pyme

Club de la Pyme es el primer club para empresas y profesionales que tiene como objetivo ofrecer soluciones globales a las necesidades de las PYMEs y los autónomos en España. Club de la Pyme ofrece una amplia variedad de recursos y herramientas diseñadas para ayudar a los empresarios a tomar decisiones informadas y estratégicas. Entre los servicios que ofrece Club de la Pyme se encuentran asesorías personalizadas, cursos y talleres especializados, acceso a financiación y redes de contactos, así como información actualizada sobre tendencias y oportunidades de negocio. Con un enfoque en la innovación y la tecnología, Club de la Pyme busca impulsar el emprendimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en España.