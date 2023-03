"Cliqué, vi que estaba todo bien y no le di importancia": la estafa bancaria de 5.000 euros que desvela COPE

“Hace unos meses me llegó un mensaje diciendo que estaban intentando acceder en mi cuenta bancaria y adjuntaban un link para que bloquease la operación. Cliqué, vi que estaba todo bien y no le di mayor importancia. Pero al día siguiente, cuando estoy en el supermercado comprando, me falla la tarjeta, entro en la aplicación, tenía el saldo en negativo y me habían quitado todo el dinero”, cuenta Juan, una víctima más de las estafas bancarias. Ha perdido un total de 5.000 euros, todo lo que tenía en su cuenta por fiarse de un mensaje al que “normalmente no hubiera prestado atención si no fuese porque estaba en el hilo a través del cual mi banca online me comunica, habitualmente, las claves de acceso y seguridad y todos los movimientos”, añade.

Es el 'smishing', un tipo de estafa cada vez más extendida a través de SMS. Las víctimas reciben falsos mensajes de conocidas entidades bancarias en el que se les comunica que van a recibir un cargo e instan a pinchar en un link para rechazarlo si no lo reconocen. Cuando entra creyendo que así está anulando la operación, lo que en realidad está haciendo es iniciar una transferencia a favor de los estafadores.

Los estafadores suplantan el número de teléfono que la entidad bancaria utiliza para comunicarse con sus clientes, por lo que en la pantalla del móvil puede figurar que les llaman del banco, cuando en realidad es un ciberdelincuente cuyo objetivo es hacerse con datos personales, contraseñas o códigos de seguridad de usuarios de banca online.

El 53% de las entidades financieras confirman que se ha producido un aumento del fraude respecto al año anterior. Ante este incremento, Samuel Parra, abogado especializado en ciberseguridad, recomienda “fijarse muy bien en la forma que está escrito el mensaje y en el dominio de la página web, los de los bancos suelen estar formados por el nombre de la entidad financiera seguido de un puntocom o punto es”. Si llegan este tipo de mensajes hay que desconfiar siempre, sobre todo porque los bancos nunca mandan links a través de SMS.

En general, se aconseja desconfiar de mensajes o llamadas solicitando información personal o bancaria, y contactar con la entidad mediante canales oficiales para confirmar la veracidad del mensaje o llamada, así como para reportar a la entidad la suplantación. En el caso de haberse visto afectado, no queda más remedio que denunciarlo ante la policía e intentar que el banco y los seguros que hay detrás se hagan cargo del desfalco.