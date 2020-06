Círculo de Empresarios dice que un Gobierno "sin una hoja de ruta clara" es "una amenaza iliberal preocupante"

Critica el "excesivo intervencionismo" y avisa del riesgo de los populismos

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha advertido este jueves de que un Gobierno de un Gobierno de coalición "sin una hoja de ruta clara" y que "cuestiona consensos básicos" puede desestabilizar los pilares del modelo de economía social de mercado y ser una "amenaza iliberal realmente preocupante".

Así lo ha señalado durante la presentación por videoconferencia del libro 'Cómo salvar las democracias liberales', en cuya elaboración ha participado un equipo de seis expertos coordinados por los profesores Víctor Lapuente y Elena Costas y en el que se constata que la respuesta a la pregunta de si están en peligro las democracias liberales debe ser "hoy por hoy", un "no", pero desde la crisis del coronavirus "ya no se puede hablar de un no rotundo" ya que esta "ha servido para acelerar tendencias autoritarias en todo el mundo".

El libro alerta de la peligrosa tendencia de deterioro de la calidad democrática en el entorno internacional, pero Zulueta ha destacado también la amenaza que para la democracia española suponen los movimientos populistas y autocráticos.

"La propia realidad de un Gobierno de coalición, sin una hoja de ruta clara que cuestiona consensos básicos y puede desestabilizar los pilares de nuestro modelo de economía social de mercado, es una amenaza iliberal realmente preocupante", ha señalado.

CRITICA EL "EXCESIVO INTERVENCIONISMO"

En esta línea, ha indicado que si se quiere proteger las democracias liberales es preciso, entre otras cosas, contener el "excesivo intervencionismo" del Estado y que la iniciativa privada y la aportación de las empresas "sean respetadas y tenidas en cuenta".

"Como se ha venido demostrando repetidamente con motivo de la crisis del coronavirus, de esta crisis no vamos a salir con más Estado sino con más espíritu emprendedor e iniciativa privada. Reforzada ésta, además, por una decidida apuesta por la colaboración público-privada, una suma de esfuerzos que tiene la virtud de multiplicar sus efectos beneficiosos para toda la sociedad", ha enfatizado.

En la presentación del libro han participado el presidente del Círculo, John de Zulueta, el profesor de la Universidad de Gotemburgo Víctor Lapuente, y la presidenta del Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales del Círculo, Carmen Mateo, quienes han estado acompañados por algunos de los autores de libro.