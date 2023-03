A ciegas y con riesgo de okupación: por qué no siempre es buena idea comprar viviendas en una subasta

Mientras que el precio de la vivienda no deja de subir, debido también al aumento de la inflación y los tipos de interés -que actualmente se sitúan en un 3% tras el incremento del Banco Central Europeo (BCE) de hace poco más de un mes-, las subastas comienzan a ser una nueva vía de escape para aquellos inversores y compradores, ya que suele ser una oportunidad para estos últimos. Ahora bien, ¿por qué se han decantado por esta forma de adquirir una propiedad, y qué relación tiene la okupación en todo esto? Para resolver estas cuestiones, ha atendido a COPE Adolfo Lucas, profesor de Derecho Civil de la Universitat Abat Oliba CEU, para aclarar estas dudas.

La okupación, ¿un riesgo para las subastas?

Para el experto en Derecho Civil, la okupación en este caso es un "riesgo", puesto que saben "qué tipo de viviendas están en subasta, cuál es el procedimiento... Es un momento en el que el propietario no existe o la titularidad está en trámite de cambiar, por lo que la okupación es un riesgo. En este país, como todos sabemos, es un problema extraordinario y, por tanto, si cuando llegas a la vivienda hay un okupa tienes que hacer un procedimiento para echarlo", señalaba Adolfo. En este caso, a la hora de la subasta lo que hace es concederte la propiedad, "pero tienes que adquirir la posesión, es decir, la posibilidad de entrar en el piso, y si hay una persona tienes que desalojarla previamente", advertía el profesor en Derecho Civil.

Además, Adolfo ha recordado que las subastas son "públicas", así que todo el mundo puede saber qué tipo de edificios se encuentran en subastas, por lo que los okupas saben en todo momento cuáles han salido para aquellos compradores e inversores que se quieren hacer con uno. "Los okupas miran los portales de ventas de pisos, las subastas... Entonces si hay un piso que es de un banco pues entonces normalmente intentan entrar porque saben que ahí pueden estar un tiempo sin que haya ningún problema", contaba Adolfo Lucas.



Ventajas y desventajas

La compra de una vivienda en una subasta tiene ventajas y desventajas, algo importante a tener en cuenta antes de tomar una decisión, y Adolfo Lucas nos aclara cuáles son. En este caso, tal y como nos explicaba el experto, hay muchas partes implicadas en el asunto. "Las ventajas para el comprador es que puede sacar el precio por un valor inferior al de mercado", asegurando que el ahorro es de un 30% del valor de la vivienda, que a día de hoy es muchísimo teniendo en cuenta cómo están los precios de los pisos. "Inconvenientes para el comprador: no sabes cómo está la vivienda -que normalmente no está en buenas condiciones-; además, habrá alguien en el piso, es decir, se adquiere la propiedad del piso pero no la posesión, o sea la posibilidad de entrar a vivir, entonces como propietario tendrá que iniciar un nuevo procedimiento para desalojar a la persona que está viviendo allí", enumeraba Adolfo.

Adolfo Lucas ha ejemplificado cuánto nos ahorraríamos al adquirir una propiedad de esta manera: "Eres propietario por un 30% del valor. Una vivienda media de 200.000 euros, te estás ahorrando un 30% del valor, serían 60.000 euros, que es mucho dinero. Pero luego tienes inconvenientes de reforma, del uso de la vivienda... Aunque si tienes tiempo y paciencia sí compensa", afirmaba Adolfo. A este tipo de subastas tienen acceso los especialistas, los inversores o la gente que se dedica a este tipo de cosas. El gran público desconoce esta forma de participación y, como dice Adolfo, no tienen demasiado acceso porque se requieren, entre otras cosas, "inversiones de entrada bastante importantes, porque para acceder a subasta tienes que entregar el 5% del valor de tasación del inmueble, que si te lo quedas se descuenta y si no te lo devuelven", contaba.