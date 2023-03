España y Francia, dos políticas opuestas para frenar la subida de la cesta de la compra

En Francia el gobierno de Macron ha llegado un acuerdo con los grandes supermercados para rebajar el precio de la cesta de la compra. Para ello las grandes cadenas se comprometen a ofrecer una serie de productos básicos más baratos durante los próximos tres meses.

Trimestre antiinflación

En principio los grandes grupos distribuidores han aceptado reducir sus márgenes de beneficio y serán los propios supermercados los que elegirán qué productos se incluirán en esa cesta de la compra. Eso sí todos esos productos llevan una etiqueta común en la que podrá leerse 'trimestre antiinflación'. Las empresas se comprometen a no subir los precios al resto de integrantes de la cadena de distribución, empezando por los agricultores.

De esta manera, cada empresa decide qué precios fija y sobre qué productos, eso sí al menos durante tres meses. "Casino por ejemplo va a ofrecer 500 productos a 1 euro, Carefour tiene alimentos de su marca a 2 euros, y 100 productos de higiene a 1,5, Intermarche va a bloquear los precios de 500 productos, mientras que Leclerc dicen que no necesitan participar en esta operación porque sus productos son ya más baratos que los del resto", según ha explicado la corresponsal en París de COPE, Asunción Serena.

Mientras, "las asociaciones de consumidores denuncian en general una operación de comunicación del gobierno ya que dejan en total libertad a las distribuidoras y el consumidor deberá confiar en lo que le ofrecen sin poder en la práctica comparar precios pudiéndose dar además el caso de que un producto que ofrece un distribuidor bajo la marca antiinflacionario se venda más barato en otro donde no figura dentro de esta operación" .

¿Sería posible en España?

De momento el ministro de Agricultura, Luis Planas ya ha dicho que en España se podrían aplicar medidas similares. Habla Planas de buscar el equilibrio en la cadena de distribución de alimentos: "Ha sido una llamada al equilibrio en la cadena, en que se produzca una contención en los precios al consumidor. Evidentemente un sector maduro como es el sector de la distribución y competitivo cómo es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares".

También valoraba positivamente la medida de Francia la ministra de Economía. Es más aseguraba Nadia Calviño con cierta ironía que está convencida de que esa medida se aplicará también a nuestro paía. "Damos por supuesto que aquellos grupos multinacionales con presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos franceses, también a los españoles".

Francia vs Yolanda Díaz

La medida de Francia que es bastante diferente a la propuesta que aquí en España hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La vicepresidenta Tercera del Ejecutivo sostiene que las grandes cadenas de distribución deben ofrecer de forma voluntaria un conjunto de 20 o 30 artículos fundamentales de la cesta de la compra a un precio topado, es decir que se anula el margen de maniobra que sí establece el modelo francés.

Un libertad que es clave, según ha explicado en La Tarde COPE el economista Fernando Trías de Bes. "Me gusta como lo ha planteado Macron dentro de un espacio de libertad, es decir que la cesta la configure cada punto de venta y decida el precio, lo que les pide es que los precios sean lo más reducidos posible y más bajos a como los han tenido a la venta".

La propuesta de Yolanda Díaz por su parte, se inspira en el tope de alimentos básicos que impuso Sarkozy en Francia en el año 2011. Ese acuerdo consistía en elaborar una cesta con un mínimo de 10 productos entre los que debían incluirse una bebida, una fruta, una verdura, una pieza de pescado, una de carne y un lácteo. En realidad aquel pacto no acabo funcionando porque se metieron en esa cesta productos de menos calidad.

Medidas como la de Francia pueden ayudar a capear el temporal de forma puntual para superar este escenario de precios desbocados que los expertos consideran que se va a prolongar al menos hasta 2024.

¿Por que no bajan los precios?

Los precios no parece que vayan a bajar a corto plazo, bajarán cuando se abaraten los costes de producción que se han encarecido por varias razones. Por un lado por el atasco en la cadena de producción tras el covid que hace difícil saber cuál es exactamente la demanda en el mercado. Además la guerra de Ucrania ha encarecido los precios de la energía y ha dinamitado el mercado del cereal. Y a todo esto hay que sumar la sequía que ha afectado a la producción de muchos alimentos. Como muestra un botón. El precio de los piensos ha subido un 83% desde 2019 y los fertilizantes -que en un 20% dependen de las exportaciones de Rusia y de Bielorrusia- llegaron a triplicar sus precios.

No esperaría una moderación de la inflación al 2% hasta finales del año que viene

Precios que no no parece que vayan a bajar a niveles razonables - en el entorno del 2%- hasta finales del año que viene hoy o principios de 2025. Es lo que consideran expertos como José Emilio Bosca, investigador de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. "La incertidumbre sobre la guerra en Ucrania y sobre el entorno internacional es tan grande que en cualquier momento podría haber nuevos shows de la energía". Por eso, asegura "no esperaría una moderación de la inflación al 2% hasta finales del año que viene".

Habrá que esperar por tanto a ver cómo se comportan los precios en el futuro y sobre todo si aquí en España se pone sobre la mesa alguna medida similar a la pactada esta semana en Francia entre el Gobierno y las cadenas de distribución para ayudar a los consumidores.

Por lo pronto, el aumento de los precios en la cesta de la compra lo que ya ha provocado es que compremos menos. Solo en enero, los españoles redujimos un 3,8% la compra de alimentos y un 4,5% la de bebidas.