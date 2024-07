Cautela en una Bolsa muy pendiente hoy de Grifols, de Inditex, del grupo Puig y de Jerome Powell

El índice Ibex 35 retrocede un 0,4 por ciento tras los primeros movimientos del día. Se coloca en 10.975 puntos. Se deja notar la incertidumbre que genera la situación en Francia. Grifols, que ayer se disparó un 10 por ciento, hoy abre con una ganancia del 1,50 por ciento por ciento. La familia propietaria del 30 por ciento del capital y el fondo canadiense Brookfield estudian lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones. Una OPA de exclusión destinada a sacar a la empresa de la Bolsa.

Hoy celebra junta de accionistas Inditex, la empresa matriz, entre otras, de la marca Zara. Aprobará el dividendo de 1,54 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio pasado. La primera mitad de esta cantidad ya se abonó en mayo. El resto, en noviembre. Indra descuenta el dividendo de 0,25 euros que pagará el jueves.

Tras el cierre del mercado, a eso de las seis menos cuarto, el comité de expertos del índice Ibex 35 dará a conocer los resultados de su reunión extraordinaria. Se da por hecho que dará entrada al grupo Puig en el indicador selectivo español en sustitución de Meliá, aunque no se descarta que sea Logista la que abandone el Ibex. Hoy precisamente Meliá paga dividendo de 0,093 euros. Las acciones de Puig han tenido un comportamiento positivo en los dos meses que llevan cotizando en Bolsa. La empresa, por capitalización, se situará entre las 20 mayores del mercado. A Puig pertenecen marcas como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne o Jean Paul Gaultier.

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con nuevos máximos históricos en sus índices Nasdaq y S&P 500. El mercado de futuros señala a una apertura alcista también esta tarde. Los analistas de la empresa de servicios financieros Oppenheimer sitúan su objetivo para el S&P 500 a fin de año en los 5.900 puntos. Ayer terminó en 5.572. Hoy comparece el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ante el Senado. Presentará su informe económico semestral. Mañana repetirá su testimonio ante el Congreso. En sus últimas intervenciones, Powell ha señalado que la Reserva no debe moverse ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Ha mostrado su satisfacción por el descenso de la inflación, pero necesita más evidencias de que los precios están controlados de manera sostenible. En el mercado hay división de opiniones. Hay expertos que apuestan por una primera bajada en septiembre y otra en diciembre, aunque no son pocos los analistas que esperan solo un movimiento en este año. Los expertos del Bank of America esperan este año un solo recorte de tipos en diciembre.

El Tesoro español coloca hoy letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.500 millones de euros. Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,4 y del 3,5 por ciento, respectivamente. La semana pasada la tesorería pública colocó letras a 6 y 12 meses. Captó 5.000 millones de euros tras recibir una abultada demanda superior a los 9.000 millones. La rentabilidad de los títulos a seis meses aumentó del 3,370 al 3,456 por ciento. Por el contrario, el rendimiento de las letras a un año se redujo del 3,423 al 3,392 por ciento.