Calma en la Bolsa, con el BCE y los resultados de Sabadell y Repsol como grandes referencias del día

Con tranquilidad comienza el jueves en la Bolsa. El índice Ibex 35 sube un 0,20 por ciento tras las primeras operaciones, hasta 8.990 puntos. Baja ligeramente Repsol, que ha ganado 1.940 millones de euros a cierre de septiembre. Es un 32 por ciento más que en igual periodo del año 2019, antes de la pandemia. Tras estos buenos resultados, la petrolera ha anunciado un aumento del 5 por ciento en su dividendo. Pagará 0,63 euros por acción en 2022. Además realizará una recompra de acciones por un 4,9 por ciento del capital.

Sube con fuerza el Banco Sabadell, que ha aumentado su beneficio un 82 por ciento al cierre de los nueve rimeros meses del año, hasta 370 millones de euros. Son cifras que superan claramente las previsiones de los analistas. Se ha dejado notar el ahorro de costes y las crecientes aportaciones de su filial en el Reino Unido, el TSB.

El Banco Central Europeo celebra hoy un importante consejo de gobierno. Debe lidiar con un elevado nivel de inflación en la eurozona y con los primeros síntomas de desaceleración en la recuperación. La economía de la eurozona está perdiendo impulso. Sigue creciendo, pero lo hace a su menor ritmo desde el pasado mes de abril. La producción industrial se ha visto muy tocada por los retrasos y los cuellos de botella en la cadena mundial de suministros. Además, el sector servicios se ha enfriado después del verano tras el repunte de la nueva cepa delta plus de la Covid-19. Con estas referencias, los analistas estiman que el PIB de la eurozona en el cuarto trimestre será mucho más tibio que en los dos anteriores. Y eso con una tasa anual de IPC del 3,4 por ciento, su nivel más elevado de los últimos 13 años. Se encuentra muy por encima del objetivo del 2 por ciento que maneja el propio BCE.

La autoridad monetaria de la eurozona tiene que moverse por tanto entre una escalada de la inflación que “exige” una subida del precio del dinero para controlarla y entre los abundantes síntomas de desaceleración de la economía, que “exigen” no precipitarse en la decisión de elevar los tipos de interés. El BCE, según las proyecciones de los expertos, dará prioridad a mantener el crecimiento antes de tomar medidas para frenar la escalada de la inflación. Seguramente va a optar por la manga ancha... va a endurecer su discurso, pero no va a anunciar medidas inminentes, ni mucho menos.

Ya ha terminado el consejo del Banco de Japón. Ha revisado a la baja sus previsiones. Espera ahora un crecimiento del PIB del 3,4 por ciento este año, frente al 3,8 de la anterior estimación. Sigue débil el consumo y flojean las exportaciones niponas. Las venas al por menor se han contraído un 0,6 por ciento en Japón en septiembre. El BoJ teme que la inflación se mantenga por debajo del objetivo del 2 por ciento al menos dos años más. Ha dejado el precio del dinero sin cambios en el menos 0,1 por ciento y tardará en subirlos más que los demás bancos centrales.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene previsto su FOMC -o comité de mercado abierto- los días 2 y 3 de noviembre. Los mercados descuentan ya una primera subida de tipos de interés en Estados Unidos en el otoño del año próximo. Además, la Reserva Federal comenzará ya mismo –se espera que a finales de noviembre o comienzos de diciembre- a reducir sus compras de bonos. Actualmente la Reserva Federal compra deuda por 120.000 millones de dólares mensuales. Podría reducir esta cifra a razón de 15.000 millones de dólares cada mes. A primera hora de la tarde se conocerá el PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre. Se espera un crecimiento inferior al 3 por ciento. En torno al 2,7 por ciento se sitúan las previsiones de los analistas.

Por su parte, el Banco de Inglaterra ha asegurado que subirá el precio del dinero a finales de este año o a comienzos del próximo. Los restantes grandes bancos centrales del mundo no tardarán demasiado en seguir el mismo camino si se confirma que la escalada de la inflación no es tan pasajera como se decía. En el Reino Unido la inflación ha bajado una décima, hasta el 3,1 por ciento. Pero sigue en una zona preocupante. El Fondo Monetario aconseja a las autoridades que midan bien los tiempos, que esperen a comprobar la evolución de la inflación y que no endurezcan su política monetaria demasiado pronto.