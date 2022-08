¿Buscas comprarte una casa? Esta es la edad máxima para pedir una hipoteca

La edad es uno de los aspectos que más revisa un banco a la hora de conceder (o denegar) una hipoteca. El motivo es el siguiente: existe un plazo máximo para dejar liquidado el préstamo y, aunque no hay limitación de edad para conceder un crédito, si el resto de requisitos no son favorables.. es complicado que el banco te de el 'ok' al préstamo.

Ahora bien, te estarás preguntando: ¿entonces... cuál es la edad máxima para devolver un préstamo? Pues el tope es a los 75 años aunque algunos bancos lo adelantan hasta los 70 o lo retrasan a las 80. A partir de ahí, ya puedes hacer las cuentas. Esto se traduce en que es tan válido pedir una hipoteca a los 45 y pagarla en 30 años como pedirla a los 60 y pagarla en 15 años. Sin embargo, hay una diferencia notable: la cuota mes a mes será mayor cuanto más tarde se solicita ese préstamo, tal y como recoge el portal 65ymás.









Si los requisitos no están muy fortalecidos, ocurre algo: los bancos deniegan los préstamos tanto a pensionistas como a jubilados. Esto se debe a que los bancos (valga la redundancia) dan por supuesto que el plazo de amortización mínimo de un préstamo hipotecario ronda los 10 años, motivo por el que se dice 'no' a los mayores de 65. A todo esto, además, debes sumarle que las condiciones hipotecarias se endurecen si solicitas ese préstamo para un inmueble que no es tu residencia habitual.









En el caso de las hipotecas en común, la entidad financiera tiene la potestad de fijar el plazo máximo en el més joven o el que tiene mayores ingresos. Pero como todo...dependerá de las condiciones que imponga cada banco.

El Crecimiento del Euribor no frena la petición de hipotecas



Las hipotecas baratas comienzan a ser historia. Después de diez años donde los bancos internacionales han estado dopando el mercado, el anuncio de subidas inminentes en los tipos de interés, está provocando que tres de cada cuatro españoles que firman una hipoteca lo hagan a tipo fijo. Y es que en la actualidad hay un gran miedo a las hipotecas variables medias, con la subida del euribor de junio, que encarecerá el coste en mil euros. Si se revisara actualmente podría llegar a los dos mil euros más al año, según las condiciones en las que se firmara esa hipoteca.