¿Es buen momento para retirar nuestros ahorros de las inversiones que hemos hecho en criptomonedas?

Este 2022 está siendo un año complicado para el mundo de las criptomonedas. Y es que, a día de hoy, la este activo financiero marca mínimos históricos. La declaración de bancarrota de FTX -uno de los exchanges de bitcoin (BTC) más grandes del mercado-, el pasado 11 de noviembre, está haciendo que el resto vayan cayendo como piezas de dominó. La pregunta ahora es, ¿es el fin de este tipo de tokens y, por consiguiente, de todas las criptomonedas? Lo que está claro es que la caída de esta activo está provocando un terremoto financiero. En este contexto de incertidumbre con estos productos cabe recordar que, Bitcoin y Ethereum, son las más conocidas -hay que tener en cuenta que hay alrededor de 10.000-. Para responder a esa pregunta, y otras tantas que preocupan a los propios inversores en criptomonedas, en cope.es hemos hablado con Joan Ripoll, director del grado en Economía y Gestión de la Universitat Abat Oliba CEU.

"No van a desaparecer. Este tipo de crisis o perturbaciones lo que hacen es mover el árbol, agitar el mercado y hacer que algunos de esos activos financieros acaben desapareciendo, pero su principal valor -sea cual sea, Bitcoin, Ethereum o cualquier otro- es la tecnología que tienen detrás", reflexionaba el experto, añadiendo que ese era el motivo por el que no desaparecerán.

"Probablemente, su dinámica de funcionamiento -contrariamente a lo que pretendían los creadores de este tipo de productos financieros- acabarán siendo regulados por las autoridades nacionales para salvaguardar los intereses de los inversores financieros", explicaba.

¿Es recomendable retirar el dinero invertido?

Ante la gran caída generalizada de las criptomonedas, donde destaca la del Bitcoin con un 70% del año pasado a este, los inversores en estos activos financieros están preocupados por lo que pueda ocurrir con el dinero que han invertido. A este gran dilema de si es recomendable retirarlo cuanto antes o no, Joan Ripoll respondía lo siguiente: "Depende de si necesitas ese dinero para atender tus pagos cotidianos o no", decía. "Lo más prudente es esperar, porque aunque caigan las cotizaciones, mientras yo no venda esas criptomonedas esas posibles pérdidas no se materializan. La cuestión es si puedo esperar o no".

"Otro apunte relevante es que, una parte significativa de los inversores de criptomonedas que están sufriendo pérdidas, entran en el mercado cuando el valor de esas criptos -particularmente el Bitcoin, aunque no solo-, estaban en su punto más álgido, por tanto compraron caro o bastante caro. Por eso, ahora, ante la bajada lo más prudente es esperar con la expectativa de que pueda alcanzar esos máximos. En términos de inversión financiera, todo lo que baja, sube", explicaba el experto, añadiendo a su recomendación que, hasta que no dejen de subir los tipos de interés, es mejor aguantar.

Caída en dominó de las criptomonedas

Tanto analistas como inversores temen que, tras la quiebra de FTX, Genesis sea la próxima ficha del dominó en caer, es decir, que se produzca un contagio y que el resto vayan detrás. "Es una posibilidad, seguramente remota en el contexto actual, pero que acentúa la desconfianza", asegura Joan Ripoll. "Como no hay ningún tipo de regulación, cualquiera puede aventurarse a crear una sociedad financiera que opere con estos activos que no están regulados. Ese aparente atractivo que es la falta de regulación es, en un contexto de incertidumbre como el actual, su principal debilidad porque esa desregulación aumenta la desconfianza. El hecho de que no haya ningún tipo de fondo de garantía, de quién puede operar en el mercado y quién no... Genera incertidumbre y puede acabar provocando un efecto dominó que afecte a otras instituciones. Es poco probable, pero puede darse", zanjaba el experto.