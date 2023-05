La Bolsa sigue congelada, pese a que se ha moderado el ritmo de crecimiento de la inflación en EEUU

Los inversores han pasado de puntillas sobre el dato de IPC que se ha publicado esta tarde en Estados Unidos, pese a que ha sido mejor de lo que se esperaba. El índice Ibex 35 ha bajado al cierre un 0,17 por ciento, hasta 9.167 puntos. Hoy ha vuelto a cotizar NH Hoteles después de un par de días apartado de la negociación. Y lo ha hecho, como cabía esperar, con fuertes ganancias. Sus acciones han subido un 15 por ciento, hasta 4,16 euros. El grupo tailandés Minor International, que ya controla un 94 por ciento del capital de NH, comprará acciones NH en la Bolsa durante 30 días. Pero lo hará a precio de mercado, como le ha pedido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no con un límite de 4,50 euros por título, como pretendía la empresa. Minor ha renunciado a lanzar una OPA de exclusión sobre NH.

Mañana se conocerán las cuentas trimestrales de Telefónica. Ya se sabe que Telefónica Brasil (que opera en aquél país bajo la marca Vivo) ha aumentado un 11 por ciento su beneficio, gracias al crecimiento de su negocio de móviles. La filial brasileña de la empresa española ha ganado 835 millones de reales (167 millones de dólares) en el primer trimestre del año. Por su parte, Fluidra ha obtenido un beneficio de 41 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone una reducción del 46 por ciento respecto a mismo periodo del año pasado. Los ingresos se han reducido un 17 por ciento. Sus acciones han subido hoy con fuerza.

La gran referencia del día ha sido ese indicador de inflación de abril en Estados Unidos. Ha sido mejor de lo que esperaban los analistas. La tasa general ha reducido una décima su ritmo de crecimiento, hasta el 4,9 por ciento. Es la primera lectura inferior al 5 por ciento de los dos últimos años. Por su parte, la inflación la subyacente (la que no contempla ni la energía, ni los alimentos frescos) ha bajado también una décima, hasta el 5,5 por ciento. Estas cifras condicionarán las próximas decisiones de la Reserva Federal. En general, los inversores creen que no habrá más subidas de tipos este año en EEUU. Y creen que el precio del dinero no comenzará a bajar en aquel país hasta finales de este año en el mejor de los casos o hasta comienzos del próximo, como parece más probable. Este buen dato de IPC ha provocado un ligero fortalecimiento del euro frente al dólar y ha hecho bajar los rendimientos de los bonos en el mercado de deuda.

A primera hora se ha conocido también el IPC de Alemania. Se ha moderado en abril hasta el 7,2 por ciento en tasa interanual, frente al 7,4 del mes anterior. El viernes la cita es con el IPC de España. Es la cifra definitiva de abril. Según el dato adelantado que se publicó hace un par de semanas, la inflación española ha repuntado hasta el 4,1 por ciento, frente al 3,3 del mes anterior.

El Banco de España ha publicado su informe económico. Ha actualizado sus previsiones. Espera (al igual que el gobierno) un crecimiento este año del 2 por ciento, frente al 1,7 que espera la OCDE y el 1,5 por ciento que estima el Fondo Monetario Internacional. En sus anteriores previsiones, el Banco de España pronosticaba un crecimiento del PIB de un 1,6 por ciento. La mejora se debe al mejor comportamiento de la economía al comienzo del año pese al entorno de incertidumbre internacional. Se dejarán notar favorablemente en este ejercicio, entre otras consideraciones, las menores presiones inflacionistas.