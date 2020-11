La Bolsa saluda el traspaso de poderes en Estados Unidos y la llegada de Janet Yellen al Tesoro

Los mercados ponen buena cara ante un par de noticias positivas que son lo suficientemente importantes como para prolongar un poco más la recuperación de las Bolsas. En primer lugar, la luz verde que ha dado el presidente Trump al traspaso de poderes en la Casa Blanca. La segunda palanca para el optimismo es la próxima llegada al Tesoro estadounidense de Janet Yellen, la ex gobernadora de la Reserva Federal. Los inversores han agradecido tanto lo uno como lo otro, por cuando se despeja el horizonte y se reduce la incertidumbre. Esta menor incertidumbre se traduce, entre otras cosas, en un descenso en el precio del oro. Hoy la zona del metal amarillo se paga a 1.825 dólares, cuando en agosto llego a superar los 2.000.

El índice Ibex 35 arranca el día en 8.070 puntos, con alza de un 1,15 por ciento. No se movía por encima de los 8.000 desde comienzos del mes de marzo. Acumula ya una ganancia del 25 por ciento en lo que va de mes.

Acaba de conocerse el PIB de Alemania correspondiente al tercer trimestre. Se ha contraído un 3,9 por ciento en tasa anual. Pero ha crecido un 8,5 por ciento en el tercer trimestre en relación con el segundo. Es un dato mejor de lo que esperaban los analistas. Hoy se dará a conocer también el índice IFO de confianza empresarial. Hoy, además, a las cuatro de la tarde se publicará en Estados Unidos el índice de confianza de los consumidores. Es una referencia a la que los mercados prestan mucha atención, ya que más de dos terceras partes del PIB de EE.UU. depende directamente del consumo privado.

En el ámbito geopolítico, los mercados apuesta por un pronto acuerdo sobre el Brexit entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Todavía quedan diferencias que limar, pero parece que la "fumata blanca" llegará en breve. La libra esterlina, de momento, descuenta esta posibilidad y supera el cambio de 1,33 dólares. Además, los optimistas aluden al impulso que suponen para la economía el “Black Friday” y el “Cyber Monday”. Y, como guinda, las nuevas medidas de estímulo económico que se espera que aprueben en diciembre tanto el BCE, como la Reserva Federal. Así que hay motivos para la esperanza.

Pendientes de las vacunas contra el coronavirus

Hay algunas otras referencias que alientan el optimismo. Ha mejorado sustancialmente el fondo de los mercados. Astra Zeneca y la Universidad de Oxford han anunciado que la efectividad de su vacuna roza el 90 por ciento si se aplica en una sola dosis. Se sitúa ligeramente por debajo de los porcentajes de eficiencia de las vacunas de Moderna y de Pfizer. A cambio es más fácil de almacenar y de transportar. Según el instituto Jenner, todos los adultos británicos podrían haber recibido la vacuna de Astra Zeneca y la Universidad de Oxford antes de que termine la primavera.

Los más optimistas creen que Europa podría alcanzar la inmunidad colectiva contra el coronavirus no mucho después de la próxima primavera. Así lo consideran los analistas del banco estadounidense de negocios Goldman Sachs, que esperan en consecuencia un fuerte repunte de la actividad económica en la primera mitad del año, pese a la desaceleración que está sufriendo actualmente. Un estudio de la Universidad de St. Andrews del Reino Unido y que publica la revista The Lancet, constatan que el coronavirus no es contagioso después de nueve días tras la aparición de síntomas. El periodo más alto de contagio se produce entre los primeros síntomas y los cinco días siguientes. Otro estudio, en este caso realizado por el instituto inmunológico La Jolla y el centro médico Monte Sinaí de Estados Unidos, señala que la inmunidad contra el coronavirus dura al menos ocho meses y podría extenderse durante años después de la infección. La reinfección, por tanto, es poco probable, por lo que si se confirman estos resultados no será necesario, por ejemplo, realizar revacunaciones periódicas a la población. Es sin duda un dato de suma importancia para evaluar el curso de la pandemia.

Además de luces en el horizonte hay también algunas sombras. Una de ellas procede del ámbito geopolítico. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con situar a 89 compañías chinas en su lista negra, debido a sus supuestos vínculos militares. Pretende que las empresas estadounidenses dejen de suministrarles bienes y servicios, lo que podría provocar una respuesta de Pequín y una nueva escalada de la tensión comercial entre ambos países.