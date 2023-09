La Bolsa digiere sin problemas la "hora bruja", mientras el precio del petróleo da un ligero respiro

Ha sido una semana claramente alcista en la Bolsa. El índice Ibex 35 sale del viernes muy plano en 9.549 puntos. Ha llegado a superar los 9.600 en los mejores momentos del día. Los mejores de este viernes han sido Ferrovial, Arcelor, ACS, Rovi, Inditex y las eléctricas. Han flojeado las inmobiliarias y los bancos. En el conjunto de esta semana la Bolsa ha ganado un 2 por ciento y acumula una revalorización del 16 por ciento en lo que va de año. Hoy, tercer viernes de mes, ha sido día de vencimiento de los contratos de opciones y futuros en los grandes mercados financieros. Es cierre de trimestre, así que se ha producido un vencimiento múltiple. Es la llamada “cuádruple hora embrujada" que suele provocar inestabilidad entre el mercado de contado y el de futuros.

Los inversores de medio mundo han dado por buena la decisión que tomó ayer el Banco Central Europeo de subir un cuarto de punto el precio del dinero. Reafirmó su férreo compromiso con la lucha contra la inflación. De momento relega a un segundo plano su preocupación por las pobres cifras de actividad en la zona euro, sobre todo en Alemania. Los mercados dan casi por hecho que esta subida de tipos ha sido la última. Falta por saber cuándo comenzará a bajar el precio del dinero. Se espera que sea, como pronto, en la segunda mitad del año próximo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado hoy que los próximos movimientos de este organismo dependerán de los datos económicos que se vayan publicando. El vicepresidente de BCE, Luis de Guindos, por su parte, ha dejado entrever que la primera bajada de tipos podría producirse a lo largo del segundo semestre de 2024 si los datos económicos ayudan.

Todos los ojos se vuelven ahora hacia la Reserva Federal de Estados Unidos, que celebra consejo el miércoles, día 20. Se espera que haga una pausa y no toque el precio del dinero. Quizá se haya alcanzado el techo de las subidas de tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. A eso apuestan los inversores.

Hoy el mercado petrolero ha dado un ligero respiro después de subir sin descanso en las últimas once semanas. Ha llegado a tocar hoy los 95 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte, pero termina el día en 93,5. Los carburantes siguen disparados. La gasolina ha alcanzado en las estaciones de servicio a su precio más caro de más de un año. Se paga como media en 1,75 euros por litro, que en su precio más alto desde julio de 2022. También el precio medio del gasóleo ha encadenado varias semanas de subidas. El diesel cuesta ya a 1,67 euros el litro, un nivel que no alcanzaba desde mediados febrero. A pesar de estas subidas los carburantes no han llegado a tocar sus máximos históricos, que se alcanzaron a comienzos del verano pasado, cuando ambos superaron los 2,10 euros por litro.

En el mercado secundario de deuda pública han repuntado los rendimientos de los bonos. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen esta tarde un 3,73 por ciento, diez puntos básicos más que esta mañana. El “bund” alemán muestra una rentabilidad del 2,66 por ciento. Los bonos de EEUU rinden un 4,33 por ciento.