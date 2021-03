La Bolsa arranca en positivo y se codea con sus niveles más altos de este año

La Bolsa abre este miércoles con ganancias. El índice Ibex 35 sube un 0,6 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 8.410 puntos. Está en sus niveles más altos del año. En lo que va de 2021 acumula una ganancia del 4,2 por ciento. Tiran del mercado los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. Pero flojean las eléctricas. Hoy la justicia europea se pronunciará sobre el impuesto del 7 por ciento sobre la producción eléctrica que se puso en marcha en España en 2012 con el objetivo de tapar el enorme agujero provocado por el déficit de tarifa. Así que los mercados y los ciudadanos en general esperan con expectación la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Hoy sostienen al mercado la menor tensión en el rendimiento de los bonos y también los progresos en el plan de estímulo por 1,9 billones de dólares que apadrina el presidente Joe Biden. Ha pasado hace pocos días el filtro del Congreso. Falta ahora que supere la votación en el Senado. Podría ver la luz finalmente este fin de semana, aunque con modificaciones sobre el plan inicial previsto por la Casa Blanca. Podrían aprobarse mayores pagos directos a los numerosos estadounidenses que hoy por hoy ingresan solo estas ayudas.

Hoy se publica el “Libro Beige” de la Reserva Federal. Es un informe que pasa revista a la situación y las perspectivas de la economía estadounidense. Además se conocerán en medio mundo los indicadores PMI de actividad referidos al sector servicios y también el índice compuesto, que contempla también la actividad manufacturera. Ya se sabe que el sector servicios de China sigue creciendo, pero a su menor ritmo de los últimos diez meses. En Japón la actividad no manufacturera continúa por debajo de 50 puntos, lo que indica contracción.

La actividad industrial, recordemos, creció en la zona euro en febrero a su ritmo más alto de los últimos tres años. El índice PMI manufacturero ha pasado de los 54,8 puntos de enero a los 57,9 de febrero. Lecturas por encima de 50 puntos indican expansión. Lleva ya ocho meses por encima de esa frontera. En España este indicador se ha situado en 52,9 que es su nivel más alto en siete meses. Por el contrario se ha enfriado la actividad manufacturera en China. Ha pasado de 51,7 a 50,9 puntos. Todavía está creciendo, pero a menor ritmo. En Estados Unidos el PMI manufacturero ha superado ligeramente las expectativas del mercado.

Parece claro que se está produciendo una cierta desaceleración en las últimas semanas debido a las restricciones a la movilidad y a los confinamientos de la población por la expansión de la pandemia. La Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cree que la economía española se va a contraer un 1,3 por ciento en este primer trimestre del año. Por su parte, el Consejo General de Economistas espera que el PIB español crezca este año entre un 5,5 y un 5,7 por ciento, y un 5,2 en el próximo ejercicio. Creen que en el primer trimestre de 2021 la economía española puede cerrar entre una contracción del PIB de una décima y un crecimiento también de una décima. Pronostica que la actividad económica irá ganando fuerza a medida que aumente la población vacunada. El Instituto de Estudios Económicos espera que la economía se recupere un 6 por ciento en 2021, aunque la la tasa de desempleo seguirá creciendo.

Los grandes bancos centrales y los gobiernos de los grandes países van a tener que seguir inyectando dinero en la economía. Mientras dure la barra libre de dinero, las Bolsas encontrarán combustible para mantener la tendencia y subirán. En realidad, no es que la Bolsa vaya a subir. Es que ya ha subido. No tanto la española como las grandes plazas financieras. Wall Street y la Bolsa de Francfort se mueven ya en sus máximos históricos. La Bolsa de Tokio ha alcanzado sus niveles más altos de los últimos 30 años. A la Bolsa española, al Ibex 35, todavía le queda mucho trecho, le queda mucho camino para llegar a sus récords. De hecho, tiene que doblar sus niveles actuales para alcanzarlos. No hace tantos años llegó a 16.000.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent del Mar del Norte se mantiene en torno a 63 dólares por barril, a la espera de las decisiones de los países productores de petróleo integrados en la OPEP a los que se sumará Rusia. Los analistas esperan que aumenten sus exportaciones. Además, los analistas creen que se va a reducir la demanda de carburantes en China. En el mercado de criptodivisas, el Bitcoin se paga esta mañana a 49.500 dólares.