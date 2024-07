La Bolsa apuesta a que el BCE rebajará tipos en septiembre y cierra con suaves ganancias

El índice Ibex 35 ha subido un 0,38 por ciento, hasta 11.147 puntos. El mercado ha ido ganando confianza a lo largo del día, pero sin grandes alharacas. Han subido con fuerza Telefónica, Enagás y todas las acciones bancarias. Ha destacado la mejora de un 4 por ciento de Bankinter, que ha inaugurado esta mañana una nueva temporada de resultados empresariales. Ha ganado 473,5 millones de euros al cierre del primer semestre. Es un 13,3 por ciento más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

El próximo lunes Bankinter y Sonae sacarán a Bolsa su socimi (sociedad de inversión en el mercado inmobiliario) Ores Alemania. Es una empresa que está valorada en más de 107 millones de euros. Se incorpora al BME Scaleup, el mercado especializado en empresas en fase de desarrollo y alto crecimiento. Lo hará con un precio de referencia de mil euros por acción.

La gran referencia macro del día ha sido el consejo de gobierno del Banco Central Europeo. Un consejo que no ha contado con el voto español, -el que vota es el gobernador-, ya que aún no se ha producido el relevo en la cúpula del Banco de España. El BCE no se ha salido del guion previsto y ha dejado su tipo de interés de referencia en el 4,25 por ciento. La presidenta de este organismo, Christine Lagarde, considera que la inflación no alcanzará el objetivo del 2 por ciento hasta bien entrado el próximo año.

Además, ha señalado que el crecimiento económico en el segundo trimestre ha sido algo más lento que en el primero. Y ha repetido su “mantra” de que no hay una senda predeterminada y que los futuros movimientos y las futuras decisiones se tomarán consejo a consejo. La política monetaria será restrictiva el tiempo que sea necesario. Aún así, el consenso del mercado espera dos bajadas de tipos en la recta final del año, en septiembre y diciembre. En el mercado de divisas el euro, pierde fuelle, pero se mantiene por encima de 1,09 dólares.

La Bolsa de Nueva York se mueve esta tarde con signo negativo, aunque las caídas no son demasiado graves. Wall Street intenta recomponer la figura tras el trompicón que sufrió ayer. En Estados Unidos los mercados se han crispado ante la posibilidad de que la administración Biden endurezca las restricciones a los semiconductores procedentes de China. Por cierto que los rumores de mercado insisten en que Joe Biden anunciará este mismo fin de semana que se retira de la carrera electoral. Esta tarde se conocerán los resultados de BalckRock y de Netflix.

El Tesoro español ha realizado hoy la última subasta de deuda de mes. Ha colocado obligaciones con una vida residual de seis años y tres meses, así como títulos con vencimiento a diez y trece años. Ha captado 6.500 millones de euros, tras recibir una demanda superior a los 9.200 millones. Ha bajado la rentabilidad en todos los plazos. Se reduce por tanto el coste de financiación de la tesorería pública. El rendimiento de los títulos a diez años ha pasado del 3,351 al 3,198 por ciento. La rentabilidad del papel a seis años se ha situado en el 2,898 por ciento, frente al 2,961 por ciento de la anterior subasta. En agosto la tesorería pública realizará dos colocaciones de bonos, -los días 1 y 22-, y otras dos de letras, los días 6 y 13.