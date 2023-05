La Bolsa se anima con la esperanza de un inminente acuerdo sobre la ampliación del techo de gasto en EEUU

El índice Ibex 35 ha cerrado la sesión del viernes en 9.191 puntos, con una mejora del 0,82 por ciento. Termina muy cerca de los máximos del día. A pesar de este repunte, la Bolsa ha perdido en esta semana un 0,6 por ciento.

En lo que va de año acumula una ganancia del 11,6 por ciento. Ha sido una semana marcada en los mercados financieros por las dudas, por la incertidumbre y también por cierta esperanza. Preocupa que republicanos y demócratas no alcancen un acuerdo en Estados Unidos sobre la ampliación del techo de deuda. La administración podría tener que suspender pagos a comienzos de junio. El lunes, por cierto, es jornada festiva en aquél país. Se celebra el Memorial Day o Día de los Caídos.

En las últimas horas el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han intentado tranquilizar a los mercados (y lo han conseguido, de hecho) al mostrarse convencidos de que se llegará a un acuerdo sobre el límite de gasto. De momento, y por si acaso, dos agencias de calificación de riesgos, Fitch y Morgningstar han puesto en revisión, con implicaciones negativas, el “rating” de la deuda de EEUU, que actualmente es de triple A.

Los mercados han digerido hoy sin grandes problemas los datos que se han publicado en Estados Unidos. El más relevante ha sido el deflactor del consumo privado, el llamado PCE, que es la referencia de inflación preferida por la Reserva Federal. Este indicador ha aumentado dos décimas, hasta el 4,4 por ciento. La tasa subyacente ha repuntado hasta el 4,7 por ciento, que es un dato algo peor de lo que se esperaba. La inflación no termina de doblegarse en el país de las barras y las estrellas.

Por su parte, los pedidos de bienes duraderos han repuntado un 1,1 por ciento en abril, cuando se esperaba una ligera contracción. El déficit de la balanza comercial estadounidense ha aumentado hasta rozar los 100.000 millones de dólares. Se esperaban no más de 85.000. Tras estas cifras, los mercados esperan al menos una subida más de tipos de interés en EEUU. El próximo consejo de la Reserva se celebrará el 14 de junio. No se descarta que EEUU entre en recesión a lo largo del segundo semestre, pero según los analistas no será ni muy profunda ni muy duradera.

Dentro de casa, hoy el servicio de estudios de la CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha elevado su previsión para el crecimiento económico en España hasta el 1,9 por ciento en este año. Espera además una mejora del empleo y una tasa de inflación al cierre del ejercicio del 4,5 por ciento. Para el próximo año la CEOE espera un IPC del 2,7 por ciento.

En los demás mercados, el petróleo, -y pese al repunte de hoy-, se ha abaratado un dólar en un par de días. Esta tarde se paga a 77 dólares por barril de crudo del Mar del Norte, que es el que sirve como referencia en Europa. El domingo 4 de junio tendrá lugar en Viena una nueva “cumbre” de los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza.

Los analistas esperan un nuevo recorte de su producción (como quiere Arabia), a pesar de que algunos países, consideran que no hay que modificar las actuales cuotas. Rusia está entre ellos. Las espadas están el alto. Nadie olvida que Rusia es el segundo mayor exportador de crudo del mundo, solo por detrás de Arabia. En diciembre y en abril la OPEP anunció sendos recortes de sus exportaciones.