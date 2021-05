La Bolsa abre tranquila sin perderle la cara a sus máximos de los últimos quince meses

Los inversores se desayunan hoy con ligeras ganancias en las Bolsas. Es un día muy huérfano de grandes indicadores macro y micro económicos lo que garantiza en principio y si no se rompe nada cierta tranquilidad en los mercados. El índice Ibex 35 sube un 0,5 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.230 puntos. Roza su nivel más alto de los últimos quince meses. Hace solo siete meses el Ibex se encontraba en 6.300 puntos. El índice paneuropeo Stoxx 600 y el índice DAX de la Bolsa de Francfort se encuentran en máximos históricos. En Wall Street los principales índices no están muy lejos de los suyos.

Los bancos.. hoy el Banco de España dará a conocer las cifras de mora en el sector financiero. Indra sigue de capa caída. Hoy sus acciones reaccionan tímidamente hasta 7,10 euros, cuando a comienzos de mes se pagaba a 8,80 euros por título. El mercado, en general, y los accionistas de la compañía en particular, se muestran muy cautelosos ante el relevo en su cúpula directiva. El presidente entrante tiene un perfil más político, menos independiente en su gestión y los inversores han castigado al valor.

Los inversores siguen especulando sobre cuándo la Reserva Federal se sentirá agobiada por el repunte de la inflación y cuándo comenzará a retirar sus estímulos económicos. Ayer se conoció que las ventas de casas nuevas en Estados Unidos han sumado 863.000 unidades en el mes de abril, frente a los 917.000 del mes anterior. El dato ha defraudado, porque se esperaban 970.000. Por su parte, el índice de confianza del consumidor, ha bajado ligeramente desde 117,5 a 117,2 puntos. También se ha quedado por debajo de las estimaciones de los analistas. Son dos datos menos “inflacionistas” de lo que se esperaba, así que los mercados los dan por buenos. Nadie olvida que mañana se conocerá el PIB de Estados Unidos. Los analistas esperan un crecimiento superior al 6 por ciento.

En las últimas horas varios miembros de la Reserva han insistido en el mensaje de que, pese al repunte de la inflación, en el futuro cercano no se va a reducir el programa de compra de bonos ni se van a subir los tipos de interés. Claro que también otros miembros con voto en la Reserva han dejado claro que cada vez está más próximo el momento en el que “habrá que hablar” sobre la retirada de los estímulos económicos. Primero la reducción de compras de bonos, que actualmente se realiza a un ritmo de 120.000 millones de dólares al mes, y posteriormente el inicio de la subida de tipos de interés. Los analistas del Bank of America estiman que la inflación subyacente (sin contabilizar energía ni alimentos no elaborados) se mantendrá en Estados Unidos al menos un año por encima del 3,5 por ciento. Por su parte, los expertos de Morgan Stanley se atreven a poner fechas a sus estimaciones. Creen que la Reserva comenzará a reducir sus compras de deuda a finales de ese año. Esperan la primera subida de tipos de interés a comienzos en 2022.

En los demás mercados, el petróleo sigue recuperándose. El crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 68,5 dólares por barril. En seis meses el precio del crudo ha subido cerca de un 40 por ciento. Los analistas de Goldman Sachs esperan ver el barril a 80 dólares este año, a pesar de la previsible vuelta al mercado de la producción de Irán. Consideran que la reactivación de la economía impulsará con fuerza la demanda de crudo y carburantes.

Sube el euro. Se cambia por 1,2250 dólares. En las “criptos” el Bitcoin se acerca a los 40.000 dólares, cuando hace un par de días se negociaba a 35.000. El valor de las criptomonedas existentes ha pasado en mes y medio de 2,5 billones de dólares a menos de 1,5 billones. A mediados de abril el Bitcoin estableció su récord histórico en 65.000. Las grandes gestoras españolas de fondos de inversión no tomarán posiciones en criptodivisas, a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto al puerta a que puedan hacerlo. Las gestoras de los grandes bancos consideran que los criptoactivos se encuentran todavía en fase muy temprana de su desarrollo y todavía hay mucha incertidumbre.