La Bolsa abre con ganancias, mientras el Bitcoin continúa desangrándose

La Bolsa arranca la semana con suaves ganancias. Estira un poco más las subidas de la pasada semana. El índice Ibex 35 suma un 0,4 por ciento, hasta 9.180 puntos. Se consolida por tanto por encima de los 9.100 puntos, cuando en noviembre se movía apoco más de 6.000. Tiran del mercado hoy Telefónica, Inditex y las empresas relacionadas con el turismo, mientras flojean los bancos.

Los datos que se acaban de conocer en en China hablan de crecimiento económico, pero a un ritmo más moderado. Las ventas al por menor han aumentado en el gigante asiático un 17,7 por ciento el mes pasado, pero se esperaba un crecimiento todavía mayor. El mes anterior el comercio minorista se había disparado un 34,2 por ciento. Por el contrario, la producción industrial se ha ajustado en China a las previsiones, con un crecimiento del 9,8 por ciento en tasa interanual.

En Estados Unidos se publicó el viernes un crecimiento cero de las ventas al por menor en el mes de abril, cuando se esperaba un repunte del 1 por ciento. Además, la producción industrial ha sido más suave de lo que se esperaba en el país de las barras y las estrellas. Los mercados han interpretado que disminuye el riesgo de recalentamiento de la economía. Así que los inversores han aprovechado las caídas en los precios para tomar posiciones. Wall Street cerró el viernes con fuertes ganancias. El mercado de futuros apunta hoy hacia una apertura más tibia en la Bolsa de Nueva York, con un tímida pérdida.

En general, las Bolsas han recuperado el buen ánimo en los últimos días. No sucede lo mismo en el mercado de las criptodivisas, en el que siguen cayendo los precios. La criptomoneda más famosa, el Bitcoin, pierde hoy otro 10 por ciento. Se paga esta mañana a 44.000 dólares, muy lejos de los 64.500 que alcanzó hace pocas semanas. La razón de este nuevo bajonazo se encuentra, según los analistas, en la posibilidad de que la empresa Tesla de automóviles eléctricos de lujo venda su cartera de bitcoins. Hace pocos días su presidente, Elon Musk, dijo que Tesla no aceptará esta moneda como medio de pago. Donde dije digo, digo Diego. No hace mucho, en febrero, Tesla compró 1.500 millones de dólares en bitcoins y anunció que permitirá el pago de sus coches en esta moneda.

La semana se presenta muy intensa en cuanto a indicadores económicos. Hoy, además de las cifras de China que ya están sobre la mesa, se conocerán la inflación de Italia, los precios al por mayor de Alemania y la balanza comercial de España. Mañana es día de palabras mayores en la agenda financiera de la semana. Se publican los PIB de Japón y de la zona euro. También se esperan las cifras de desempleo y la balanza comercial de la eurozona, así como el paro del Reino Unido. Tanto la economía europea como la de Japón, según los analistas, se han enfriado en el primer trimestre.

El miércoles la atención de los mercados se centrará en el IPC de la zona euro. La inflación se encuentra actualmente en el 1,6 por ciento, Puede aumentar una décima. Se encentra muy lejos del dato de inflación en Estados Unidos, donde se ha disparado hasta el 4,2 por ciento. Es su nivel más alto de los últimos trece años. Está muy lejos del objetivo que la Reserva Federal mantiene en el 2 por ciento desde hace años. También el BCE sitúa su objetivo en el 2 por ciento. El repunte de la inflación aumenta el temor a que la Reserva Federal eleve el precio del dinero antes de lo que se pensaba. Puede también comenzar pronto a reducir sus compras de bonos, para evitar un recalentamiento.

El jueves será un día casi de transición en cuanto a referencias macro económicas. Se esperan tan solo la balanza comercial de Japón y el índice de precio industriales de Alemania. El jueves Tesoro español acudirá una última vez este mes al mercado en busca de financiación. Colocará deuda a medio y largo plazo.

El viernes, tercer viernes de mes, es día de vencimiento de los contratos de opciones y futuros financieros. Seguramente se producirá un aumento de la volatilidad en la recta final de esa jornada en los mercados. El viernes, además, llegará todo un aluvión de indicadores de actividad económica. Se publican los PMI del sector manufacturero, del sector servicios y compuesto en Alemania, Francia, Italia y en el conjunto de la zona euro. También en Estados Unidos. En general se espera un cierto empeoramiento de la actividad, una cierta ralentización, tanta en una orilla del Atlántico como en la otra.