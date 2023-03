La Bolsa abre al alza y trata de recuperar la calma tras los últimos episodios de crispación en los mercados

La sesión del martes arranca en la Bolsa con tendencia alcista. Es una situación que se parece bastante a la normalidad, lo que sabe a gloria a los inversores después de las últimas sesiones de tensión y crispación. Los mercados empiezan a tranquilizarse. El índice Ibex 35 sube un 1 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.930 puntos. Todos los bancos operan con ganancias. Así que la Bolsa empieza a detener la sangría. La semana pasada perdió un 6 por ciento.

Los inversores respiran más aliviados tras conocerse que los grandes bancos centrales van a realizar un esfuerzo coordinado para impulsar el flujo de liquidez en el sistema financiero. Además los inversores dan por buena la compra del Credit Suisse por parte de UBS. Se empiezan a despejar las incógnitas, aunque no todas. Ayer las acciones de Credit Suisse cayeron un 56 por ciento en la Bolsa de Zurich. Se han ajustado al precio al que las valora UBS en la fusión. Mientras tanto, las acciones del propio UBS ayer se dieron la vuelta y cerraron suavemente en positivo.

A media mañana se conocerá el índice ZEW de confianza empresarial en Alemania. Se espera una discreta mejora. El Bundesbank, el banco central alemán, cree que la economía germana se ha contraído en el primer trimestre , aunque espera un descenso de menor calado que en el trimestre anterior, cuando se contrajo cuatro décimas. Espera además que se modere la inflación general, aunque la subyacente podría tardar más tiempo en reducirse. Dentro de casa, los inversores vigilarán con el rabillo del ojo el debate en la moción de censura, aunque más por curiosidad que porque esperen que pueda influir sobre los mercados.

Los analistas del banco estadounidense de negocios Goldman Sachs creen que la Reserva Federal no subirá el precio del dinero esta semana -sus decisiones se conocerán mañana por la tarde- debido al estrés bancario y a las dudas sobre el sistema financiero tras la crisis del Silicon Valley Bank y del Singature Bank. Los problemas del First Republic Bank también contribuyen al desasosiego de los inversores. No se descartan las opciones más extremas, como la subida de medo punto o el no mover ficha, pero la opinión mayoritaria es que la Reserva subirá un cuarto de punto su tipo de referencia.

A este lado del Atlántico, hoy vuelve a comparecer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ayer apaciguó a los mercados Aseguró que las posiciones de capital y liquidez de los bancos europeos superan con creces las exigencias legales. Y dejó claro que la solvencia del sector es muy sólida. Hará todo lo que sea necesario para controlar los precios y para salvaguardar la estabilidad en el sistema financiero. La semana pasada el BCE mantuvo el rumbo y subió medio punto el precio del dinero, hasta el 3,5 por ciento. De esta forma mandaba un mensaje al mercado de que las turbulencias financieras no son tan graves ni tan preocupantes como para que tenga que abandonar, aunque sea temporalmente, la lucha contra la inflación. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha remachado que el BCE está dispuesto a mantener la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera. El jueves le tocará el turno al Banco de Inglaterra.