Banco de España: Su papel desde la entrada en el euro o el curioso nombre con el que se conoce a su gobernador

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos ha dejado este lunes su cargo tras seis años de mandato. Lo hace tras haber modernizado la institución y habiendo recuperado la buena imagen perdida tras la crisis financiera. Por lo pronto, hasta que se produzca el relevo le sustituye la subgobernadora, Margarita Delgado.

Pero sabes realmente cuál es la función del Banco de España ¿Pinta algo habiendo un Banco Central Europeo que es ya quien controla la política económica de Europa? ¿Qué capacidad de decisión tiene nuestro banco central patrio en el europeo, como por ejemplo en las esperadas bajadas de tipos de interés?, se han preguntado en La Tarde de COPE.

¿Cuál es su origen?



En general, los bancos centrales nacieron "como bancos de bancos" si bien acabaron siendo "bancos de Estados", explica en La Tarde de COPE, Fernando Trías de Bes. La razón es quetras la Revolución Francesa la percepción que se tenía de ellos dio un vuelco. Los estados se dieron cuenta de que eran "una fuente de poder con lo que se convirtieron en bancos de monarcas o de repúblicas".

Dos competencias menos

Digamos que el poder del Banco de España no se perdió con la entrada en juego del BCE, sino que más bien se 'recondujo', aunque eso sí, dejó de asumir algunas funciones. Se transfirieron por ejemplo competencias como la política monetaria o la regulación del precio de dinero, es decir, de los tipos de interés.









Estabilidad de los precios

Pese a la pérdida de estas atribuciones, el Banco de España sigue asumiendo otras muchas funciones, entre ellas velar por la estabilidad de los precios y por la estabilidad financiera. "Unpaís ha de ser financieramente estable para que vengan inversores o nos fiemos de una entidad si vamos a depositar en ella nuestro dinero o a pedir una hipoteca".

Halcón o paloma

Además no hay que olvidar que el Banco de España "influye" en las decisiones que pueda tomar el propio BCE. Recuerda el economista que a los gobernadores de los principales bancos, aquellos que tienen mucho peso en los órganos de decisión del BCE, como Alemania, Francia o Italia, se les conoce como halcones, mientras que al titular del Banco de España se le llama "paloma". Sin embargo, Pablo Hernández de Cos, "ha sido una paloma con voz de gavilán, se le ha escuchado mucho, ha influido que en las reuniones y en muchas de las decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo".

Los retos del BCE: La reducción de balances

Con todo, la elección del nuevo gobernador español se presume crucial por la influencia que pueda tener en un BCE que afronta numerosos desafíos. Es el caso de la reducción de balances.

En este sentido, recuerda Trías de Bes, el banco tiene un balance, es decir unos "activos y unos pasivos". "A medida que es capaz de crear moneda, de dar préstamos, lo que hace es engrosar este balance".

De un tiempo a esta parte, el BCE "se ha propuesto reducir ese balance porque ha estado comprando mucha deuda para salvar las economías de los países que han precisado ser financiados cuando los mercados financieros normales no han conseguido colocar toda la deuda".

Pero este no es el cometido principal de un banco central. "Es una herramienta que tienen y de hecho a raíz de la crisis del 2008 se acelera y casi la normalizamos. Nos hemos acostumbrado a que el Banco Central Europeo compre deuda soberana, pero es algo que paulatinamente se debería ir dejando de realizar".

Esto nos afecta mucho al bolsillo. "Si este balance del BCE se reduce, hay menos dinero en circulación y eso hace que podamos tender a ver un euribor un poco más alto".

No obstante, en esta regulación juega un papel fundamental el sector privado. "Si va financiando a los estados, no tendremos por qué notar una reducción de balance, pero si por el contrario eso no sucede, veremos encarecerse el dinero".