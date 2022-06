Banco de España advierte: este es el límite para endeudarte si tienes más de 55 años

La mejora de la economía tras la pandemia y las condiciones de los préstamos ha disparado el endeudamiento de los españoles. Por este motivo, el Banco de España ha lanzado una serie de recomendaciones de endeudamiento por edades.

Si tienes más de 55 años, no tienes problema en endeudarte sin contar con la hipoteca hasta un 15% (sin problema), entre un 15% y un 20% (con cautela) y, por último, más de un 20% no es recomendable. El escenario cambia si superas esta edad. En este caso, podrás endeudarte sin contar con la hipoteca hasta un 10% (sin problema), entre un 10% y un 15% (con cautela) y más de un 15% no es recomendable. La variación sobre todo se debe a que los parados mayores de 55 años tienen más dificultades para recuperar su trabajo y también por la mayor probabilidad de contraer una enfermedad, invalidez o incluso fallecer.









Tal y como figuran los registros de la Asociación Hipotecaria Española y recoge el diario 'El Economista', los préstamos a la vivienda que se firmaron el año pasado ganaban de media el 28% de los ingresos de los firmantes de la hipoteca. Por este motivo, los créditos cumplen con los consejos del Banco de España aunque la cifra no deja mucho margen para pedir otros préstamos para, por ejemplo, poder comprar un coche, financiar unas vacaciones o reformar una vivienda. Según explica un regulador bancario al medio anteriormente citado, los avales "serán tenidos en cuenta para valorar la capacidad de pago del avalista o fiador si este decide pedir financiación mientras siga vivo el aval". Esto se traduce en lo siguiente: si figuramos como avalistas en la hipoteca de un familiar, cubriremos una parte del porcentaje que tneemos disponible para endeudarnos.

Banco de España reconoce que trabajadores soportan pérdida de poder de compra

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que "los trabajadores estarían soportando una pérdida de poder adquisitivo considerable en los últimos trimestres".

En su intervención este miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso de los Diputados, Hernández de Cos ha atribuido esta "traslación limitada de los precios a los salarios" a la escasa incidencia de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos.









Sin embargo, ha alertado del "riesgo" de que, si persisten las presiones inflacionistas, estás cláusulas se trasladen a las negociaciones salariales y a los márgenes empresariales y, por tanto, que "se generen efectos de segunda vuelta e indirectos sobre la inflación". Así, ha asegurado que "hay un cierto agotamiento en este pacto de rentas implícito".

Los efectos de segunda vuelta, ha explicado, "surgen cuando, en un intento por preservar su poder adquisitivo, los trabajadores demandan subidas salariales acordes con la inflación, lo que incrementa los costes laborales y genera presiones adicionales sobre los precios finales". Los efectos indirectos, que consisten en la traslación por parte de las empresas del encarecimiento de los costes de la energía al precio de sus productos, "ya se ha reflejado" en la inflación.