Antonio, propietario de una tienda: "¿Para qué voy a abrir si no tengo clientes?"

Antonio García Fonseca tiene desde hace más de 20 años una tienda de souvenirs en pleno barrio de Triana, en Sevilla. Allí vende abanicos, castañuelas, trajes de flamenca o cerámica sobre todo a turistas extranjeros. “Los mejores, los franceses e italianos”, me cuenta. Hoy podía levantar la persiana de su negocio. Sin embargo no lo ha hecho y tampoco tiene intención de hacerlo en los próximos días. “¿Para qué si no tengo clientes?”, se pregunta. “No llegarán. Nadie va a entrar”, señala preocupado. Su comercio permanecerá cerrado mientras el Gobierno no libere al menos la movilidad en España y pueda recibir a visitantes de otras provincias. En todo caso, sabe que el dinero lo dejan los foráneos y eso tardarán en volver.

Esta crisis le está generando un agujero económico importante. Como otros muchos negocios lleva sin facturar dos meses. Ha perdido la Semana Santa, la Feria de Abril, la mejor época del año en Sevilla. “Son ventas que nunca vamos a recuperar”, afirma. Reconoce que nunca había pensado que se vería en una situación tan complicada. Todo ha cambiado en cuestión de semanas. Para él y para todos.

Antonio es autónomo y cobra la prestación extraordinaria por cese de actividad. Tiene a sus tres trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor. Agradece que estos ERTE se hayan prorrogado hasta el 30 de junio pero tiene claro que no será suficiente. En su caso, como en el de otros tantos negocios vinculados al turismo, será necesario ampliarlos más allá porque para entonces no habrán recuperado ni una mínima parte de su actividad.