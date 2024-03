Un analista financiero desvela el día y la hora para comprar el billete de avión más barato para Semana Santa

Si eres previsor, seguro que a estas alturas ya tienes comprados tus billetes para viajar esta Semana Santa. Pero seguro también que hay quienes están apurando el tiempo hasta el último momento para hacerse con los chollos de última hora.

Esta última opción no está mal si no tiene ningún destino en mente y si no tenemos problema alguno en que el azar elija por nosotros. Pero si por el contrario sabes dónde quieres ir, lo mejor es que te planifiques con tiempo.

Alamy









En modo incógnito

Ten en cuenta que hacerlo así no implica más dinero, siempre que tengas en cuenta algunos consejos, tal y como explicábamos hace días de la mano de la experta en viajes, Pam Ocaranza.

En primer lugar, trata de navegar en modo incógnito, es decir, borra las cookies. "Cuando empiezas a buscar mucho un vuelo, la aerolínea se da cuenta y te sube el precio". Además no te dejes llevar -sin comparar antes- por las ofertas del low cost porque a la larga si sumamos impuestos, maleta, etc, a lo mejor ese billete no merece tanto la pena. Además si reservas siempre con la misma aerolínea, puedes generar puntos que hagan que el siguiente viaje te salga mucho más barato.

Y ojo porque los días y las horas a las que compres los billetes también pueden ser determinantes a la ahora de ahorrarte un buen dinero. Lo cuenta Cristian Barros, después de analizar hasta 8 estudios diferentes "de medios de comunicación, comparadores de vuelo y empresas relacionadas con el sector", según muestra el analista financiero en un vídeo en el que se puede ver que Forbes, Kayac o AirAdivor, son algunos de ellos.

Pincha para leer: El producto de uso diario al que afectará la guerra de chips entre China y EEUU: "Nos quedamos sin él"

Según explica el experto, estos estudios están de acuerdo en que cuanto antes compremos el billete, "más posibilidades" tendremos de conseguir el mejor precio. Hasta aquí nada que no sepamos. Eso sí, "mínimo dicen que lo reserves con tres o cuatro semanas de antelación", añade Barros.

Dicho esto, "tienes que buscar esos días de la semana en los que haya menos gente planificando las vacaciones y por lo tanto comprando billetes de avión".

Alamy









El mejor día y al mejor hora

¿Y cuáles son esos días? "Viernes, sábados y domingos suelen ser los días en los que más gente busca billetes" por esoes mejor que ni nos planteemos buscar porque lo más probable es que los precios suban.

Así que si restamos esos días a la semana, los mejores estarían "entre los martes y los miércoles de cada semana".

Concretando aún más, ¿qué hora sería la mejor? La respuesta es la misma,"tenemos que buscar supuestamente esas horas donde haya menos gente planificando sus vacaciones".

Según explica el analista, estaríamos hablando de "entre las dos y las tres de la mañana aproximadamente, que es cuando prácticamente todo el mundo está durmiendo".

Algunos estudios, recuerda también proponen comprar "entre las dos y las tres del mediodía, que es prácticamente cuenaod todo el mundo está comiendo".









¿Con qué antelación es razonable pedir tus vacaciones en el trabajo?

Puede ser que aún no hayas podido comprar tus billetes porque aún no has pedido tus días de descanso o no te los han comunicado. Si es así, insiste. Según ha explicado el economista FernandoTrías de Bes, en La Tarde de COPE, las vacaciones deben de solicitarse con más de dos meses en particular y en general "con el máximo de tiempo posible".

Ten en cuenta que en España no podemos decidir unilateralmente los días de vacaciones, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores. "El trabajador no puede elegir, aunque la empresa tampoco puede obligar a que nos cojamos unos días determinados, salvo que el convenio colectivo del sector especifique los días de obligado descanso". Por eso al final se terminan estableciendo de "mutuo acuerdo".

En este sentido, recuerda el experto que el derecho a elegir 15 días es una leyenda urbana. "Cierto es que ha habido sentencias en las que al final el empleador y empleado no se ponían de acuerdo y el juez tomaba

Audio





TE PUEDE INTERESAR: "Con el corazón a medio escribir": La carta de amor de Carlos Herrera a Sevilla por la Semana Santa