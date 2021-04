Álvarez (UGT) ve "poco sentido" a las propuestas de Escrivá para retrasar la jubilación y no las negociará

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este martes que las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para incentivar el retraso a la edad de jubilación y desanimar las jubilaciones anticipadas tienen "poco sentido" y su sindicato "no las va a negociar".

Álvarez, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha subrayado que el elemento fundamental para desactivar las jubilaciones anticipadas es la creación de empleo, porque, según ha explicado, los ciudadanos no se jubilan antes de tiempo porque quieren, sino porque no tienen un puesto de trabajo.

"Yo lo que le pido al Gobierno es que no hable de retrasar la edad de jubilación y desincentivar las jubilaciones antes de la edad reglamentaria, sino que tome medidas. Hay que ser serios. La gente en España no se jubila antes porque quiere, sino porque no tiene empleo. Y si continuamos sin crear empleo, se van a tener que jubilar antes", ha argumentado.

El dirigente sindical ha indicado que, según los últimos datos disponibles, de 2019, el 85% de las jubilaciones anticipadas en España fueron de personas que estaban en el desempleo.

"Con la crisis que tenemos, con el paro que tenemos, creo que este elemento no habría que ponerlo sobre la mesa y nosotros no lo vamos a negociar", ha subrayado el líder de UGT.