Álvarez (UGT) cuestiona la legitimidad de la huelga convocada por el sindicato de Vox

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cuestionado la legitimidad del sindicato de Vox (Solidaridad) para convocar una huelga general dada la baja representatividad con la que cuenta en el ámbito laboral.

"No lo encontramos en ningún sitio (a Solidaridad), no negocia ningún convenio en toda España, pero he entrado en su web para comprobar las razones de la huelga y creo que hablan de que tienen unos 150 delegados sobre un total de 250.000 electos en España y por tanto creo que con eso está respondida la pregunta", ha declarado Álvarez cuando se le ha pedido una valoración de esta huelga.

"Llevamos unos días en los que reiteradamente se apela a la convocatoria de huelga general no solo por este colectivo, sino por otros partidos de manera directa o indirecta", ha dicho el líder de UGT, que ha reiterado que su sindicato está a favor de la investidura si se cuenta con una mayoría suficiente en el Congreso.

No obstante, ha asegurado que UGT estará pendiente del desarrollo legislativo que tengan los acuerdos de investidura "y en función del grado de acuerdo o desacuerdo que tenga la organización, tomará las medidas que crea oportunas y convenientes".