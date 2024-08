La advertencia de la OCU para evitar endeudarte en las vacaciones de verano: “Intereses superiores al 3.000%”

Arranca la semana vacacional por excelencia del año con el puente del 15 de agosto, festivo en toda España, coincidiendo además con la segunda quincena del mes en las que muchos regresan y otros disfrutan

El caso es que muchos están ya disfrutando de unas merecidas vacaciones o están a punto; otros, tienen planificada una escapada coincidiendo con esos días festivos...

Se trata entonces de un gasto extra para los hogares que, en muchos casos, optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. De hecho, según datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100 mil millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera.

La OCU advierte: “Intereses superiores al 3.000%”

A la hora de contratar servicios, ya lo sabemos, hay que mirar muy bien la letra pequeña porque muchos de esos préstamos o tarjetas que nos dan dinero rápido pueden tener intereses superiores al 20%.

Por ejemplo, las tarjetas revolving. En 15 minutos, lo que tardamos en rellenar el formulario, podemos disponer de ese dinero extra, pero con el coste añadido de los intereses, que de media suelen rondar el 18'5%.

Por ejemplo, si pedimos 1.000 euros para pagar el hotel u otros gastos de las vacaciones, acabaremos pagando 1.185, es decir, casi 200 euros de intereses, lo que es un dineral para esa cantidad.

Como explica Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU, se trata de “tarjetas muy generalizadas que permiten ese pago aplazado cobrando unos que desde OCU advertimos que pueden ser bastante altos”.

Son intereses que “varían entre el 6 y el 23% TAE”, por lo que debemos estar atentos y fijarnos a la hora de comprarlos.

Lo que menos aconsejan son los microcréditos, otra forma de disponer de dinero rápido, tan fácil como hacer una simple llamada y online. Sin embargo, tienen unos intereses desorbitados, que nos pueden llegar a meter en un problema, sobre todo, si hay retrasos en los pagos.

“No recomendamos nunca jamás recurrir a los microcréditos”, subrayan desde la OCU porque como aclaran tiene “unos intereses superiores al 3.000%”.

Como advierte García, “es una forma muy fácil de obtener dinero rápido, pero también muy peligrosa porque podemos caer en una situación de sobreendeudamiento”.

Normalmente, a este tipo de créditos recurren personas con menos solvencia a las que muchas veces les han denegado otra financiación, o que necesitan el dinero de forma urgente. En cualquier caso, acaban pagando mucho más por esos intereses tan altos.

Alternativas para evitar endeudarnos este verano

Hay otras alternativas mucho mejores si decidimos que sí o sí nos queremos ir de vacaciones, aunque andemos justos de presupuesto. Alternativas incluso sin pagar intereses.

Para compras o gastos de menos de 1.000 euros algunas entidades bancarias permiten retrasar el pago hasta tres meses o fraccionarlo sin ese coste extra “mediante tarjetas que permiten aplazar esas compras” explica Enrique de esta “opción gratuita de aplazamientos” como de “las más rentables”.

¿Qué pasa si necesitamos más de 1.000 euros? Sí, también existe alternativa para esta necesidad: el préstamo personal, que tiene menos intereses, aunque hay que recordar que sólo se nos concederá si somos solventes.

Lo mejor es planificar cuanto antes el gasto para tener tiempo de comparar la oferta del mercado y ver si te conceden o no el préstamo. Y ya sabes, si el banco te dice que no, mejor no te endeudes con tarjetas revolving o microcréditos porque acabarás pagando mucho más...

En este caso, igual es mejor quedarse en casa, irse al pueblo o planificar unas vacaciones que se ajusten a tu bolsillo.