Acciona, en una campaña internacional de empresas para limitar el calentamiento global

Acciona forma parte de la treintena de empresas de todo el mundo que han impulsado una iniciativa para que el sector privado asuma como propio el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial, según informó la empresa.

Este grupo de compañías se comprometen además a validar científicamente sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de Science Based Targets initiative (SBTi).

Se trata de la campaña 'Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future', auspiciada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas para que el sector privado presione a instancias políticas a adoptar compromisos científicos y firmes para mitigar el aumento de la temperatura del planeta.

La implicación de Acciona en esta campaña se enmarca en su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, el grupo es ya neutral en carbono desde 2016, "más de treinta años antes que el mejor escenario planteado", según detalla la firma, que compensa el 100% de las emisiones que no ha podido reducir mediante la adquisición de certificados de reducción de emisiones.

Además, como parte de su estrategia de mitigación del cambio climático, el grupo que preside José Manuel Entrecanales estableció objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia y validados por la iniciativa SBT.

Estos objetivos se concretan en reducir en un 16% las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2017 y 2030, que además serán actualizados con una mayor ambición para limitar el calentamiento global.