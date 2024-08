Si te gustan los animales tienes la oportunidad de ganar algo de dinero paseando a perros en la localidad madrileña de Majadahonda.

La Residencia Canina Como en Casa ha publicado una oferta donde se ofrece un sueldo de hasta 1.600 euros mensuales.

La residencia acumula más de 20 años de experiencia dentro del sector. La persona escogida debe preocuparse por el bienestar del animal y solo se le exige el título de Secundaria.

No se requiere experiencia previa y se deben seguir las indicaciones que se establezcan entre los encargados.

Se deben también realizar tareas de limpieza de los desechos y mantener la higiene y la seguridad de los animales. Se debe tener a su vez la capacidad de manejar a perros de diferentes tamaños y niveles de energía. El trabajo es de jornada completa y el salario oscila entre los 1.200 y 1.600 euros mensuales.

Es indispensable tener listo el curriculum vitae antes de inscribirse a esta oferta. Una vez actualizado, se debe contactar con la Residencia Canina para formalizar de este modo la inscripción.









Sueldo de 1.500 euros en Alcalá de Henares

La empresa Randstad, busca treinta mozos de almacén para trabajar en centro logístico. Se tratan de contrataciones temporales donde no es necesario tener ningún tipo de experiencia previa ni estudios superiores. Se perciben 1.500 euros mensuales para la jornada completa. La labor a desarrollar es encargarse de los diferentes pedidos y carga y descarga. Se pide experiencia en picking and packing, tener a disposición un vehículo propio, experiencia previa como sorter automatizado y flexibilidad horaria, ya que no hay un horario fijo para toda la jornada laboral.

Los salarios se rigen según el convenio colectivo. A su vez, se tiene la posibilidad de desarrollar la carrera y la experiencia profesional dentro de la propia empresa si se desea permanecer en ella. Para aplicar a la oferta se debe entregar el CV a través del portal de Randstad.





ALSA necesita empleados

La empresa ALSA, especializada en el transporte de viajeros por carretera ha lanzado diferentes oportunidades laborales para trabajar en Madrid. Se ofrecen seis ofertas de empleo para cubrir las vacantes de personal en talleres, oficinas y conducción de autobuses y VTC. Hay tanto contratos temporales como indefinidos. El salario percibido rondaría los 1.900 euros al mes y habría que añadirle en alguno de los casos pluses y pagas extras.





ALSA cuenta también con la posibilidad de tener una bolsa de estudio de 900 euros. Para optar a cada puesto de trabajo se requieren perfiles asociados a cada uno de ellos. Para ser conductor de autobús se pide carnet de conducir con un mínimo de 10 puntos, tarjeta de tacógrafo y CAP de viajeros.

Para este mes de agosto, se oferta personal de conducción VTC en el Aeropuerto de Barajas de Madrid. Con un contrato indefinido de 17.00 a 5.00 de la mañana y con un salario de 1.500 euros brutos. Se valora favorablemente residir en la provincia de Madrid y se pide tener permiso de conducir. Por último, se demandan 12 plazas para línea discrecional o de largo recorrido en la Estación Sur o en el Aeropuerto de Barajas. Contrato fijo discontinuo con opciones de ampliarlo, hasta el 30 de septiembre de 2024.

Para poder aplicar a las diferentes ofertas que ofrece ALSA se debe realizar la gestión a través de su portal de empleo, adjunto el CV y rellenando los datos que se soliciten.