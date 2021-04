Naturgy apuesta por la movilidad sostenible junto a Grupo Renault para impulsar el vehículo eléctrico

Naturgy y Grupo Renault han reforzado su apuesta por la movilidad sostenible a través de un acuerdo mediante el que Grupo Renault despliega su gama de vehículos E-Tech, tanto eléctricos como híbridos enchufables, y Naturgy potencia la instalación de puntos de recarga y suministro de energía renovables.

El acuerdo ha sido suscrito hoy por Jorge Barredo, director general de Renovables, Innovación y Nuevos Negocios, y Sébastien Guigues, director general de Renault Iberia, con el objetivo principal de avanzar hacia la descarbonización y comenzar el desarrollo conjunto de proyectos de movilidad sostenible.

Este convenio de colaboración contempla además que Naturgy elaborará un mapa de distribución geográfica de infraestructura de recarga eléctrica. En este sentido, cabe destacar que la compañía acaba de presentar al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico; al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España un plan para construir una red de más de 1.100 puntos de recarga para comercializar energía renovable en movilidad y avanzar así en la transición energética, ya que evitará la emisión de 760 kTn de CO 2 al año.

El Grupo Renault, pionero en la introducción de la movilidad sostenible desde hace más de 10 años, va a ofrecer, en el marco del plan estratégico Renaulution, una amplia gama de productos electrificados en los próximos años: sobre un total de 24 nuevos modelos, 12 serán 100% eléctricos y otros 7 electrificados. Esta firme apuesta por el vehículo electrificado le ha llevado a comprometerse a alcanzar un impacto cero CO 2 de aquí a 2050 en Europa y además de aquí a 2022 todos los nuevos modelos que se comercialicen dispondrán de una versión eléctrica o electrificada en un mercado. Además, el Grupo cuenta con la marca Mobilize centrada exclusivamente en los territorios de las nuevas movilidades y cuyo objetivo es responder a los desafíos y problemáticas de desplazamiento en el entorno urbano, diseñando una experiencia global.

El acuerdo también contempla, entre otras iniciativas, el desarrollo de medidas encaminadas a fomentar el vehículo eléctrico en modalidad de renting y a garantizar el suministro de energía limpia a través de puntos de recarga, dirigidos a empresas con flotas de vehículos.

Jorge Barredo, director general de Renovables, Innovación y Nuevos Negocios de Naturgy, destacó "la importancia de este acuerdo para Naturgy en su compromiso con la movilidad sostenible con el objetivo de avanzar en la reducción de emisiones en el transporte e impulsar el vehículo eléctrico. Todo ello a través de la apuesta por una infraestructura de carga que permita al usuario tener más alternativas para consolidar nuevos modelos de movilidad más compatibles con el cuidado del medio ambiente".

Para Sebastien Guigues, director general de Renault Iberia, “Renault es una marca que ya cuenta con una completa gama electrificada en el mercado por lo que es un privilegio poder ratificar este proyecto con una empresa como Naturgy. El desarrollo de la red de infraestructuras es absolutamente necesario para poder abordar la transformación del mundo del automóvil a la que nos enfrentamos, y no se me ocurre otra forma mejor de hacerlo que aunando nuestros vehículos eléctricos e híbrido enchufables al saber hacer en suministro eléctrico de Naturgy. Nuestro reto como fabricantes no es sólo vender o reparar vehículos sino proporcionar movilidad a nuestros clientes y estoy convencido de que este acuerdo nos va a ayudar en este camino”.