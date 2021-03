La oportunidad la pintan pyme

Si volvemos la vista atrás, solo hace un año, seguro que a todos nos parecen irreales los cambios que nuestras empresas han vivido debido a las circunstancias motivadas por el Covid-19.

Prefiero centrarme aquí en los cambios positivos y es que la transformación digital a la que nos ha obligado, abocado o lanzado a muchas empresas la pandemia, es sin duda el factor definitorio para el presente y el futuro de muchos negocios.

En solo un año hemos visto como la demanda de servicios digitales se ha disparado, desde las compras online a los contenidos de entretenimiento, el trabajo remoto y la necesidad de usar múltiples canales para estar más cerca de las necesidades de clientes y trabajadores en la distancia. Esta es la nueva realidad a la que no todas las empresas se enfrentan por igual.

Para muchos emprendedores o empresarios de startups, la flexibilidad o la rápida disrupción tecnológica son parte del ADN con el que sus empresas nacen, ellos tienen claro que la transformación digital continua es su principal ventaja frente a sus competidores, por eso están afrontando casi de forma natural este cambio, pero ¿qué pasa para el resto? Necesitamos adoptar esa mentalidad emprendedora.

La crisis del COVID 19 para las pymes y micro pymes ha sido devastadora, más de 100.000 empresas han desaparecido en el último año. Las pequeñas empresas que tenían un mayor grado de digitalización han podido frenar, en mayor o menor medida, el impacto negativo que el coronavirus ha tenido sobre sus negocios, pero seamos realistas, estamos viendo solo la punta del iceberg, estamos solo, al principio del cambio.

LA GRAN ACELERACIÓN TECNOLÓGICA

Es por ello por lo que los empresarios debemos pararnos a pensar en esta gran aceleración tecnológica que estamos viviendo como un factor clave para recuperarnos, para salir reforzados de esta crisis y este vórtex en el que ahora nos encontramos.

Es especialmente importante que la digitalización esté en el centro del relanzamiento de la economía, y lo que es más importante, que esté en el centro de las pymes, porque sin la digitalización de nuestro tejido empresarial, no será posible la digitalización del país.

Los cambios que nos ha traído la pandemia dejan claro que no hay marcha atrás, que la digitalización es algo transversal que afecta a todos, que el trabajo no volverá a realizarse del mismo modo, que muchas operaciones tienen que reconfigurarse, que necesitamos nuevas habilidades digitales para trabajadores que antes no las precisaban, pero sobre todo, nos deja claro que las empresas, sobre todo las pymes, necesitan una visión digital estratégica a largo plazo que haga sus negocios más fuertes, ágiles y flexibles que antes.

Visión estratégica y ayudas para digitalizarse, me refiero necesidades tan básicas como que la conectividad de banda ancha y baja latencia, como el 5G o la Fibra Óptica llegue a todas partes, infraestructuras preparadas para servicios digitales, accesos remotos seguros, redes privadas virtuales, escritorios virtuales, etc… el puesto de trabajo exento de riesgos allá donde se encuentre y se necesite.

LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYME

Según una encuesta de la consultora McKinsey las empresas están hoy 3 veces más dispuestas a tener el 80% de sus interacciones con el consumidor de manera digital. Pienso en una pequeña tienda que vende ropa online, en un bar que antes tenía una tablet para las comandas y ahora empieza a repartir comida a domicilio, en una empresa con sus trabajadores en su puesto de trabajo móvil dentro y fuera de la empresa usando su escritorio virtual en nubes hyper-convergentes. Según el Banco de España 30 de cada 100 trabajos frente a los 8 actuales se podrían realizar en España por teletrabajo ya, un total de hasta 6 millones de trabajos.

A finales de 2020 en CEAJE publicamos un libro guía para ayudar a las pymes en su modernización. Libro blanco para la Digitalización de las pymes.

Para la PYME digitalizarse significa estar preparada para teletrabajar, personalizar y mejorar los tiempos de respuesta de los sistemas de atención al cliente, migrar los sistemas a la nube, tener medidas de ciberseguridad para proteger la integridad y continuidad de negocio de la compañía, replantearse y automatizar sus procesos core, y tomar decisiones de negocio basadas en datos. Tecnologías como Cloud, IoT, Ciberseguridad, Robótica, RPA, Ciencia de datos, Inteligencia Artificial y Big Data son los facilitadores de la transformación para la PYME y deben integrarse como parte del ADN de la compañía. Nos queda mucho por hacer.

En el pasado cambios como los que estamos viviendo tardarían décadas en convertir cosas nuevas en productividad y crecimiento. La pandemia, más allá cambios dolorosos e involuntarios, nos deja también una gran oportunidad, la de hacernos mejores, más digitales, hoy mismo.