Coronel Barreto, jefe del contingente en Irak: “Estamos preparados para cualquier tipo de situación”

La tensión se ha disparado en el golfo Pérsico en los últimos meses hasta el punto de que crece la percepción de que cualquier exceso desde un lado u otro podría desembocar en una guerra abierta. El último capítulo ha sido el ataque con drones contra refinerías de petróleo saudíes, reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, pero del que responsabilizan a Irán tanto Washington como Riad. Antes ya fueron caldeando el ambiente los sabotajes contra petroleros de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y el derribo de un dron estadounidense y la captura de un buque británico por los iraníes.

Entre Irán y Arabia Saudí -las dos naciones que se disputan ser la potencia con mayor influencia en la zona- se halla Irak, en donde desde 2015 están desplegados militares españoles, dedicados fundamentalmente al adiestramiento y asesoramiento del ejército de ese país árabe. Han sido formados ya más de 40.000 soldados iraquíes por instructores españoles, “y le puedo garantizar que todos ellos se encuentran en primera línea de lucha contra el terrorismo”, asegura a COPE el coronel Waldo Barreto Caamaño, jefe del contingente español.

Las cosas van mejorando poco a poco en Irak

El coronel Barreto explica que estos más de 500 militares españoles están en Irak “por invitación de su gobierno, contamos con su apoyo y colaboración total, nos sentimos seguros”, pero añade que -en todo caso- “tenemos siempre la obligación de estar preparados para cualquier tipo de situación”. La creciente tensión en el golfo Pérsico “no está afectando a nuestra misión, seguimos con nuestro trabajo en las zonas de instrucción sin cambios significativos”, señala. La presencia de milicias pro iraníes en el territorio iraquí “es patente, han tenido y siguen teniendo un papel muy importante en la seguridad de Irak”.

Nunca hay que bajar la guardia, tenemos medios para hacer frente a cualquier de amenaza

Según el jefe del contingente, “las cosas van mejorando poco a poco en Irak, no sólo la seguridad; pero es necesario tiempo y mucha paciencia”. Sobre las noticias que apuntan a un reagrupamiento de los yihadistas, afirma que “la derrota de Daesh no ha llegado todavía, pero sin duda hay motivos para pensar que no volverán a tener una fuerza significativa que desestabilice Irak, y nuestra labor aquí -en ese sentido- es muy importante”. Dice el coronel Barreto que adoptan “las máximas medidas de seguridad posibles, nunca hay que bajar la guardia, y disponemos de medios y preparación para hacer frente a cualquier tipo de amenaza”.