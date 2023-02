Zahara y Martí Perarnau (_juno): Buscamos la auténtica independencia creativa

Guzmán Robador

Los músicos Zahara y Martí Perarnau, miembros del dúo _juno, inician este martes en el Paraninfo de la Universidad de Alicante una gira por varias ciudades españolas para presentar su segundo trabajo, "BCN747", un álbum fruto de su empeño por cimentar una "verdadera independencia creativa" y lograr "manejar el oficio de hacer un disco desde que grabas el primer acorde hasta que lo entregas".

María Zahara Gordillo, más conocida como Zahara (Úbeda, Jaén, 1983), y Martí Perarnau (Manresa, Barcelona, 1985) combinan sus respectivas carreras musicales por separado con el proyecto _juno (se escribe con guión bajo delante para diferenciarse de otras bandas con idéntico nombre y todo en minúscula), que comenzó su andadura en abril de 2019 y en el que ambos escriben y producen todas las canciones "mano a mano, al 50 por ciento".

"Desde que nació este grupo decidimos que fuera un parque de recreo y que pudiéramos experimentar aún más liberados de presión de todo tipo", ha dicho Zahara, en cuya trayectoria artística en solitario destaca, entre otros trabajos, su disco "Puta" (2021).

En una entrevista con EFE, ambos artistas han revelado que el documental "Get back", de Peter Jackson, sobre las sesiones de The Beatles para la realización del álbum "Let it be", donde se puede ver cómo Paul McCartney y John Lennon intercambian ideas sin ningún pudor para crear la célebre canción que da título a esa producción audiovisual con imágenes de archivo, les cambió la forma de componer.

El resultado de "ese momento mágico" entre McCartney y Lennon ha sido, en el caso de _juno, "hacer todo a cuatro manos y a dos cerebros": su último disco está escrito, interpretado, grabado, producido y, por primera vez, mezclado por el dúo. "Hemos descubierto que la mezcla es una manera asimismo de expresión artística", ha confesado Zahara.

Y no solo "Get back" les ha influido a la hora de componer. También la música avanzada y experimental de baile, el tecno en directo y el pop clásico.

Con el concierto que ofrecerán este martes en el Paraninfo de la Universidad de Alicante para presentar "BCN747" arranca su gira LIMBO Tour, que recorrerá Zaragoza (4 de marzo), Madrid, con motivo del Festival Internacional de Arte Sacro (18 de marzo), Granada (14 de abril), Sevilla (15 de abril), Barcelona, en el marco del Festival Mi.lenni (21 de abril), As Pontes, en A Coruña (29 de abril), Bilbao -Ciclo Punto ZERO- (1 de junio), Inca, en Mallorca (10 de junio), y Cangas del Narcea, en Asturias, en el Prestoso Fest que se celebra del 3 al 5 de agosto.

Zahara y Martí salen de la habitación 626 en la que escribieron las composiciones de su primer álbum, "BCN626", publicado en 2020, en plena pandemia, para contar las historias de sus viajes alrededor del mundo (México, Los Ángeles, San Francisco, Ámsterdam...) con su segundo trabajo, cuyo lanzamiento se produjo el pasado día 17.

Son diez canciones compuestas entre hoteles y aeropuertos en las que "la intención" de desgranar "la belleza que observamos" choca con "la realidad que percibimos, cómo las ciudades están cada vez más desalmadas y cómo nos sentimos parte de un sistema que aborrecemos, pero, precisamente, para poder viajar por el mundo, formamos parte y nos beneficiamos de él. Acabamos hablando de esa contradicción", ha explicado Zahara.

"El álbum es, musicalmente, bastante luminoso (...). Los temas se pueden bailar y no es un disco pesimista", según Martí, quien, sin embargo, reconoce que "las letras sí que pueden tener un cariz más oscuro y sombrío debido a ese vómito del capitalismo que hemos ido encontrando en las grandes ciudades que hemos visitado, especialmente en las de Estados Unidos".

Martí sostiene que "siempre" les han "encasillado mucho en ese mundo que han llamado 'indie'", pero han "descubierto que mucha música que se engloba en esa etiqueta realmente tiene poco de independiente".

"No nos sentimos muy identificados con esa etiqueta" y "la manera que hemos hallado para buscar ese bastión independiente de la autogestión (...) ha sido producir nosotros, ser nuestros propios ingenieros, grabarnos todo y mezclar nuestros discos", ha subrayado.

Por su parte, Zahara ha incidido en que necesitan hacer música para "hablar de aquellas cosas" que les "inquietan" y ha expuesto que el pop es una especie de "caballo de Troya", un vehículo para introducir un mensaje.

"En esta época en la que el capitalismo y las conductas dictatoriales de ensalzar los pasados más oscuros de las civilizaciones parecen que vuelvan a cobrar fuerza, a nosotros nos pide el corazón decir algo, pero no lo pensamos, nos sale de manera natural", ha resumido Martí.