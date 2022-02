'Your hit parade', el programa de radio en el que Frank Sinatra inició la leyenda de 'La Voz'

Es Frank Sinatra, ‘La Voz’, uno de los grandes cantantes del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria, Sinatra ha grabó más de 1.300 canciones y participó en 50 películas.

No hay quien no conozca a este artista, quien no haya escuchado algunas de sus canciones o visto algunas de sus películas. Pero, a lo mejor, hay quienes no sepan cómo se inició Frank en el mundo de la música y cuál fue su recorrido hasta llegar a convertirse en una de las estrellas más admiradas y reconocidas de la música.

EL CONSEJO DE CARLOS GARDEL QUE LE CAMBIÓ LA VIDA

Eran los años 30, y un joven Frank Sinatra de unos 15 años de edad vivía una época turbia debido a las malas compañías de las que se rodeaba, lo que llevó a tener en más una ocasión problemas con la Policía.

Por aquel entonces, en el año 1932, Sinatra ya había conocido a la que fuera su primera mujer, Nancy Barbato (se casaron en el 1938) y junto a ella vivió uno de los momentos más importantes de su vida: “el día que Carlos Gardel cambió mi vida”, como confesaría el cantante años más tarde.

Frank Sinatra y su mujer Nancy Barbat, año 1946 (CORDON PRESS)





El encuentro entre los dos grandes artistas se produjo el 14 de enero de 1934, cuando Sinatra tenía 18 años y Gardel era una estrella de la música ya consolidada. El escenario de esta mítica charla entre ambos: la radio, en concreto los estudios de la NBC.

Gardel había llegado a Nueva York contratado por la Paramount para grabar varias películas. La voz de ‘el zordal criollo’, como se conocía al artista argentina, se escuchaba cada noche, de 21:00 a 22:00 horas, en un programa de radio al que podía asistir público.

Frank y Nancy seguidores de Gardel, decidieron acercarse esa noche del 14 de enero a la radio para verlo en directo. Al término, Sinatra y Nancy se acercaron a Gardel que preguntó al joven a qué se dedicaba. Pregunta que respondió Nancy, ante el silencio de su pareja, confesando que estaba desperdiciando su talento por culpa de las malas compañías. Es entonces cuando Gardel le recuerda a Sinatra que él también estuvo rodeado de malas compañías, pero que fue la música lo que le ayudó a salir de ese ambiente.

“Mirá ragazzino, cuando yo tenía tu edad, andaba allá en Buenos Aires como vos andás ahora en Nueva York. Pasaba todo el día en compañía no muy recomendable cerca del mercado de Abasto, cada dos por tres estaba guardado en un calabozo. No te voy a decir que ahora soy un santo, pero el cantar no solo me dio fama y fortuna, también me apartó de ese ambiente donde solo me esperaba pudrirme en la cárcel o morir violentamente".

Ante aquella confesión del argentino, Sinatra le preguntó "Mister Gardel, ¿usted que me aconseja que haga?"

"Por lo pronto ragazzino, aprovechá que estás aquí en la radio y anótate en un concurso de cantantes que creo que se llama 'Major Bowes Amateur Hour'. Hacelo ragazzino que con probar nada se pierde", le aconsejó Gardel.

Así fue como empezó la carrera musical de Frank Sinatra, que siguió el consejo de Gardel y no solo se apuntó al concurso, con el grupo Hoboken Four, sino que lo ganó y como premio una gira durante un año. Sin embargo, Sinatra abandonó el tout a los tres meses.

Carlos Gardel moría un año después de este encuentro, en 1935 en la ciudad colombiana de Medellín por un accidente aéreo, y nunca supo de la dimensión que alcanzó aquel “ragazzino”. Años más tarde, en 1981, Sinatra debutaba en Buenos Aires, en el Luna Park. Según cuentan, el día antes del concierto Frank había estado paseando por la zona deAbasto, donde Gardel pasó su infancia, y que fue en el Mercado de Abasto donde el norteamericano depositó una entrada amarillenta de aquel programa de radio de 1934 en el que conoció a Gardel y exclamó: “Thanks for helping me to live, Mister Garde!! (“Gracias por enseñarme a vivir, señor Gardel”)

Cuando Sinatra recordó esta anécdota ante los argentinos, dijo: "Carlos Gardel me salvó la vida".













FRANK SINATRA Y LAS BIG BAND

Así fue como Sinatra empezó a hacer uso de su talento, abandonar las malas compañías, y encauzar su vida en el mundo de la música.

Un largo camino por recorrer antes de iniciar su carrera en solitario, pasando por las denominadas Big Band. Tras abandonar la gira, el trompetista Harry James lo contrató en 1939 para una de las orquestas más populares del país, con un contrato de dos años y un sueldo de 75 dólares por semana.

Junto a él grabaron un total de 10 canciones, destacando "From the Bottom of My Heart" "Melancholy Mood", "My Buddy", "It's Funny to Everyone but Me", "All or Nothing At All", "On a Little Street in Singapur", "Ciribiribin", "The Hucklebuck", "Our Love" y "Castle Rock".













En 1940 Sinatra abandonó la orquesta por la de Tommy Dorsey, ejecutivo de Columbia Records, éste le pagaba 110 dólares al año. Cuenta Frank Sinatra en el libro 'El álbum de Frank Sinatra' :“Harry James es una de las mejores personas que he conocid. Esto es una muestra de la clase de hombre que era: yo había firmado un contrato para tocar dos años con él y cuando dos meses después, me ofrecieron trabajoen la Tommy Dorsey Orchestra, Harry cogió el contrato y lo rompió. Lo único que me dijo fue “asegúrate de cobrar más dinero de lo que yo he podido pagarte.

Canciones populares de esta etapa son I'll Never Smile Again (el mayor éxito), Fools Rush In, Stardust, Everything Happens To Me, This Love of Mine, I'll Be Seeing You, This Is The Beginning of The End, East of The Sun, Without a Song, Blue Skies, Violets For Your Furs, The Night We Called It A Day, The Song Is You y Night And Day (clásico este último de Cole Porter que Sinatra grabaría en multitud de ocasiones).

En septiembre 1942, Sinatra abandonó la orquesta de Dorsey, dos años en los que el cantante alcanzó gran popularidad y publicidad y en los que empezó a proyectar su carrera en solitario, a pesar de que muchos pensaban que sería el final de ‘La Voz’.

Tan solo dos meses después de abandonar la orquesta, Frank Sinatra recibió la llamada del director del Teatro Paramount de Nueva York, Bob Weitman.













TEATRO PARAMOUNT DE NUEVA YORK

Bob le ofreció a Sinatra cantar en el Paramount Theatre de Nueva York la víspera de Año Nuevo, el 30 de diciembre de 1942. Y nadie podía imaginar las consecuencias de aquel espectáculo.

Cartel del show de Frank Sinatra en el Paramount Theatre de Nueva York, año 1944 (CORDON PRESS)





Al principio eran cuatro las semanas para las que estaba contratado Sinatra, que acompañaba al rey del swing, Benny Goldman. Pero tal fue la locura que desencadenó ‘La Voz’ que tuvo que ampliarse el show durante dos meses.

Aquella primera vez que Sinatra apareció ante las jóvenes en el escenario del teatro Paramount cantó ‘For me and my gal’, sorprendiendo no solo al público sino a quienes le habían contratado.

Frank Sinatra en el Paramount Theatre de Nueva York, año 1944 (CORDON PRESS)





Así recordaba aquella noche Frank Sinatra: “El sonido que me recibió fue absolutamente ensordecedor. Fue un rugido tremendo. Cinco mil niños, pateando, gritando, gritando, aplaudiendo. Estaba muerto de miedo. No podía mover un músculo. Benny Goodman también se congeló. Estaba tan asustado que se dio la vuelta, miró a la audiencia y dijo: "¿Qué diablos fue eso?".













'YOUR HIT PARADE', EL PROGRAMA DE RADIO QUE LANZÓ SU CARERRA EN SOLITARIO

Tras el éxito en el Paramount, Sinatra actuó en Riobamba en la calle 57 y también participó en algunas películas. Era la época en el que el neoyorquino empezó a forjar su leyenda como uno de los grandes cantantes del siglo XX.

Sinatra estaba inmerso en su carrera como solitario, y el 6 de febrero de 1943 debutaba en uno de los programas de radio más populares de los Estados Unidos, ‘Your hit parade’. Un programa der radio en el que ‘La Voz’ interpretaba las canciones más populares de la semana.

A pesar de su recorrido y de haber conquistado al público en uno de los más grandes teatros de Nueva York, fue la radio la que dio a Sinatra el impulso que necesitaba para que su carrera como solista despegara y que fuera conocido en todo el país.

La interpretación de esos grandes éxitos y la popularidad que alcanzó, hizo que Sinatra liderara otros programas de radio en la misma cadena. Y a partir de ahí, desarrollar su meteórica y exitosa carrera musical.

Frank Sinatra en el programa de radio 'Your hit parade' (CORDON PRESS)