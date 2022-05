Yoko Ono muestra en la fachada del MUSAC de León su obra "Imagine Peace"

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en León, luce desde este viernes una pieza de diez metros de ancho y tres de alto concebida específicamente por la artista Yoko Ono para la fachada del edificio en el marco de una intervención de escala mundial en la que comparte su mensaje de paz con la comunidad global.

Esta iniciativa internacional, que podrá verse hasta el 13 de junio y muestra el mensaje "IMAGINE PEACE. Love, Yoko, 2022", ha sido presentada en Londres, Los Ángeles, Milán, Melbourne, Nueva York y Seúl y en la red de pantallas de la plataforma de arte y cultura CIRCA, con la colaboración de Serpentine Gallery.

En 1969, junto con John Lennon, que fue su pareja hasta su muerte en 1980, realizó sus célebres campañas por la paz Bed-In for Peace y WAR IS OVER ! (IF YOU WANT IT).

En 2007, Yoko Ono creó la instalación permanente IMAGINE PEACE TOWER en la isla de Viðey, en Islandia, dedicada a la memoria de su difunto esposo, y en la actualidad continúa trabajando por la paz con su campaña IMAGINE PEACE.

Sus películas, Fly, "RAPE", y Film No. 4, por citar algunas, son consideradas clásicos del cine del siglo XX, y su música se encuentra entre las influencias de buena parte de la nueva ola de formas musicales que han surgido en el mundo.