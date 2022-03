Walls, de triunfar con el "freestyle" al éxito con la música pop-urbana

Silvia García Herráez

El cantante Ginés Paredes Giménez, más conocido como Walls, empezó en el "freestyle" y las competiciones de rap y ahora cambia a la música pop-urbana con el lanzamiento de su disco debut "Los niños del parque", un proyecto que le ilusiona pero que le pone muy nervioso, según reconoce a EFE.

"Nunca he sacado un disco y tengo muchas ganas de sacarlo. Para mí es el lanzamiento más importante de mi carrera, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Todo lo que está sucediendo es genial y estoy muy nervioso por ello, quiero que salga ya y que la gente disfrute de él", cuenta a EFE.

Walls (Murcia, 2000) se hizo famoso antes de llegar a la mayoría de edad gracias a su maestría en el "freestyle". Inició su trayectoria en el mundo de las batallas de gallos en 2017, año en el que se presentó a la Red Bull Regional de Barcelona.

A nivel regional logró proclamarse campeón tanto en 2017 como en 2018, pero finalmente se retiró de la FMS España (Freestyle Master Series) en 2020, quedando segundo en la primera temporada y sexto en la segunda.

"No me hacía feliz ya las competiciones, sentía que no era mi sitio. Me quemaban mucho, me agobiaba; fue una etapa muy bonita de mi vida, me ayudó a encontrar mi personalidad y mi sitio dentro de la música, pero ya no me rentaba seguir haciendo esto. Siempre he querido hacer música y eso es lo que estoy haciendo ahora", confiesa.

Asimismo, ha querido puntualizar el auge de las mujeres dentro del "freestyle" y las competiciones, destacando la figura de Sara Socas, y considera que es esencial juzgar al artista por su talento y no por su género.

El artista se retiró de las competiciones, pero no de la música, y tras estar un año encerrado en el estudio junto a sus productores Pablo Rouss ha producido la mayoría de los 10 temas que contiene el disco- y Carlos Ares, por fin ve la luz su proyecto musical: "Los niños en el parque" (Warner Music), que surge tras haber "desechado" un proyecto anterior "que no tenía mucho sentido" y "no" le representaba.

"Me junté con Pablo, como siempre, y fueron fluyendo las canciones. Empezamos desde cero. Nos metíamos en el estudio y no salíamos de ahí hasta que lo terminamos, y eso suele pasar pocas veces", ríe.

También señala que elegir las canciones que entraban o se quedaban fuera surgió de una manera muy orgánica, ya que, una vez compuesta al escucharlas sabían distinguir si iba para el disco o como un sencillo suelto.

Pese a ser este su primer álbum, Walls lanzó su primer sencillo en 2018, "Por partes", tras el cual vinieron más de veinte sencillos en los que el artista experimentaba no solo con su habitual rap, sino también con un sonido melódico más cercano al pop. "Rapear no se me da mal dice humildemente entre risas-, pero lo que mejor se me da es cantar este estilo, es lo mejor que sé hacer".

El disco, que hace referencia a sus amigos de Murcia a los que le han apoyado y ayudado en todo momento, así como a su familia ("todo el mundo tiene unos niños del parque con el que se siente arropado"), cuenta con tres colaboraciones Hens, Alba Reche y Soge Culebra.

"Desde que Hens y yo nos juntamos para hacer Me encantas, y pudimos ver la buena vibra que teníamos, tuvimos claro que queríamos hacer un tema para mi proyecto -cuenta sobre Tan vacío-. Yo salí en su disco y él tenía que aparecer en el mío", puntualiza.

Las demás colaboraciones surgieron de manera orgánica: "Para que yo haga una canción con alguien tiene que haber química y buen rollo, y más en este proyecto tan personal", destaca, para luego añadir que le encantaría cantar con Miley Cyrus.

Para verle cantar el disco en directo habrá que esperar a los distintos festivales estivales, y una vez concluido, ya hará una gira de presentación por diferentes ciudades de España: "Tengo muchas ganas de escuchar a la gente cantar mis canciones", concluye. EFE

