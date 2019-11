The Reverend Shawn Amos: "El blues es el triunfo del espíritu humano"

José Carlos Rodríguez

El músico norteamericano The Reverend Shawn Amos es todo un predicador del blues, un estilo de música que define como "el triunfo del espíritu humano" y le da fuerzas para "seguir adelante", tal y como demuestra en su último disco "Breaks it down", con el que realiza una gira por España.

"Mi camino musical consiste en tratar de canalizar la felicidad que siento y expresarla a través del blues", afirma The Reverend (Nueva York, 1967) en una entrevista con Efe, en la que asegura que este género musical le ha ayudado a "entenderse mejor a sí mismo" y que lejos de ser una música "triste, depresiva o solitaria" es "alegría pura".

El artista define su último disco, "Breaks it down", como una colección de "canciones de libertad del siglo XXI", en alusión a los movimientos de derechos civiles liderados por Martin Luther King en los años 60, pero ambientadas en la actualidad.

"Era una época en la que América estaba muy dividida. Pero América también está dividida hoy", afirma el músico, que ve en la era Trump un retroceso en los derechos.

"Me gustaría con estas canciones recordar esas marchas y ese movimiento", afirma, ya que en un mundo en el que hay "demasiada manipulación", es muy importante "contribuir" de alguna forma.

Shawn Ellis Amos, más conocido como The Reverend Shawn Amos, se crió en Los Ángeles, ciudad que le ha visto crecer como músico y donde ha estado en contacto todo tipo de artistas e intérpretes e incluso grandes leyendas de la música como Solomun Burke o Quincy Jones.

Hijo del agente musical y magnate Wally 'Famous' Amos, fundador de la famosa galleta con pepitas de chocolate Famous Amos, y de la ex cantante de discoteca Shirlee Ellis, The Reverend tuvo una infancia un tanto "romántica" pero también "traumática" marcada por crecer un ambiente "inusual" y por la enfermedad mental de su madre, que acabó suicidándose en 2003.

Sin embargo, el artista asegura sentirse "agradecido" por todas las "oportunidades" que ha tenido en la vida y las "experiencias" que ha vivido al crecer en un mundo "tan creativo".

"En Hollywood he estado rodeado de lo mejor de lo mejor", afirma el músico, que asegura que muchos de los artistas que ha conocido a lo largo de su vida le han ayudado a dar "los pasos correctos" para aprender como músico y como persona.

"Solomun Burke fue como un padre para mí", declara el Reverendo, que revela que el músico le enseñó mucho sobre el mundo del entretenimiento; mientras que de Quincy Jones aprendió a "no tener miedo a los errores" y a ser "más valiente".

"A lo largo de mi carrera musical he tratado de entender mejor quién soy, sobre todo como hombre negro americano", afirma The Reverend, un artista que siempre se consideró "distinto", ya que no encajaba dentro de los estereotipos de negro americano vinculados al "hip hop" o el "deporte".

"Cuando descubrí el blues en 2012 entendí mejor mi historia, la historia de mi pueblo y también a estar orgulloso de ella", declara el cantante y asegura que su carrera podría dividirse en "antes del blues y después del blues".

Para The Reverend, la música genera un sentimiento "inmediato" que "golpea el corazón como no lo hace otra expresión artística" y puede ayudar a las personas a "reflexionar" y ver las cosas "de una forma totalmente distinta".

"La música tiene un increíble poder para cambiar las cosas. Más que otras artes. Es casi mágico", considera el artista y añade que aunque tiene que haber "espacio" para la música de "bailar" o "tomar unas cervezas" también tiene que haberlo para la que hace "sentir y pensar".

El 'bluesman', junto con su nueva banda The Brotherood, está realizando una gira por España para presentar su último álbum, con el que este sábado ofrecerá un concierto en Santiago de Compostela en el marco del festival Outono Códax.

Sin embargo, ya está preparando un nuevo disco, titulado "Blue Sky", con el que pretende "mantener el blues vivo".

Además de músico y cantante, la carrera de The Reverend ha estado muy ligada a la producción musical, con trabajos en distintas retrospectivas de mitos como Solomon Burke, John Lee Hooker o Johny 'Guitar' Watson, y creó y produjo, entre otros, álbumes como el nominado a los Grammy "Rhapsodies in Black: Music and Words from the Harlem Renaissance" o recopilatorio de la carrera de Quincy Jones: "Q: The Musical Biography of Quincy Jones".

"Hay diferentes formas de crear y, a veces, creas escribiendo canciones tuyas pero otras veces ayudando a alguien más a crear su propia canción. Aprendo con mi propia música y con la de otros. En ambas posiciones soy feliz", declara.

EFE

jcr/jsm