The Killers y Kings of Leon se suman al cartel del Mad Cool 2020

Liderados por el incombustible Brandon Flowers, los legendarios The Killers volverán a actuar en España junto a sus compatriotas Kings of Leon como cabezas de cartel en el Mad Cool Festival 2020, que se celebrará en la capital española del 8 al 11 de julio.

Así lo han anunciado desde la organización del multitudinario festival en sus redes sociales, que ya confirmó hace semanas otros pesos pesados como la compositora Taylor Swift, que ya cuenta con 10 premios Grammy a sus espaldas, o la rompedora Billie Eilish.

Procedentes de Las Vegas, The Killers son los responsables de canciones icónicas como "Human" o "Mr. Brightside" que llevarán a la quinta edición de este gran evento musical.

También coronarán el cartel del Mad Cool 2020 los rockeros Kings of Leon, banda compuesta por los hermanos, Caleb, Nathan y Kared Followill y su primo Matthew Followill que lleva veinte años sobre los escenarios gracias a himnos como "Sex on fire" o "Use somebody".

También se darán cita en esta nueva edición la banda de rock alternativo Pixies, el dúo norte americano Twenty One Pilots, los ingleses Alt-J y la cantante y compositora sueca de pop Top Love.

Como novedad de esta nueva edición, pasará de seis a siete el número de escenarios que se distribuirán por el recinto.