'Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', favoritas de los Premios Max que se entregan mañana en Valladolid

'Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', ambas del Teatro Nacional de Cataluña, son las dos producciones favoritas, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente, para la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que se darán a conocer este lunes 20 de mayo en una gala en el Teatro Calderón de Valladolid.

Además también acaparan varias nominaciones los espectáculos de 'Lehman trilogy', 'Iphigenia en Vallecas' y 'Distopía', todos ellos con tres nominaciones. 'Grito pelao', 'A.K.A. (Also known as)', 'Una vida americana' y 'Juguetes rotos', con dos nominaciones cada una, completan la terna de favoritos.

Además de las 19 candidaturas a concurso se conceden tres premios especiales, entre los que destaca el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las artes escénicas, que este año recogerá la actriz Concha Velasco.

Asimismo, se hará entrega del Premio Max Aficionado o de Carácter Social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas; y que recibiran ex aequo las compañías Taules Teatre de Pinoso (Alicante) y La Garnacha Teatro de Logroño (La Rioja).

Por su parte, el Premio Max del Público se entregará a la compañía valenciana Groc Teatre por 'Genovese', una obra escrita y dirigida por el alcoyano Miguel Ferrando que realiza "un alegato contra la violencia machista". Este galardón se concede al espectáculo que obtiene mayor número de votos a través de la aplicación online '#VotaMax'.

"FIESTA DE LA LIBERTAD"

La gala de la XXII edición de los Premios Max se celebrará bajo el lema 'La fiesta de la libertad' y pondrá de manifiesto la cultura castellanoleonesa a través de las artes, la tradición y la vanguardia. Por primera vez, los aficionados de las artes escénicas podrán seguir la retransmisión de la gala en HD a través de La 2.

La mujer tiene un papel importante en esta edición, tal y como señaló la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, durante la presentación en Madrid de la ceremonia. Ana Zamora es la responsable de la dirección y además el 53 por ciento de los nominados son mujeres.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max entregan un galardón diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1998), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra. Este año, los galardones cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de la Junta de Castilla y León.