"SloMo" de Chanel, la canción más escuchada de España

(Corrige en el tercer párrafo de la NA2441 el último tema de Eurovisión en obtener el número 1 en España)

El histórico tercer puesto de Chanel con el tema "SloMo" en la gran final de Eurovisión 2022 se ha traducido en un primer lugar en la lista oficial de las canciones más escuchadas en España durante la última semana.

Así lo certifican los datos recopilados por Promusicae entre el 13 y el 19 de mayo, que muestran que la cubanoespañola ha sido capaz de imponerse incluso a un titán como el puertorriqueño Bad Bunny, quien salvo el séptimo puesto -que es para "Provenza" de Karol G- monopoliza con sus más recientes canciones el resto del "top 10".

La subida de Chanel, que aparece seguida de los temas "Moscow Mule" y "Ojitos lindos", es además la más importante de la semana, pues pasa del puesto 55 al número 1, una plaza que ningún tema español de Eurovisión conseguía desde "Baila el chiki chiki" de Rodolfo Chikilicuatre en 2008.

Promusicae ha publicado también la lista de los discos de mayor éxito, encabezada por segunda semana consecutiva por el citado Bad Bunny con "Un verano sin ti", seguido de "Cuando no sé quién soy" de Amaia, que consigue el mejor debut, directa al número 2. La navarra desplaza una posición a "Motomami" de Rosalía, que completa el podio.

Otras tres entradas nuevas aparecen en el "top 10": "Dance Fever" de Florence + The Machine en quinto lugar; "20 años" de Álex Ubago, sexto, y "Mr. Morale And The Big Steppers" de Kendrick Lamar, séptimo.

El resto de los puestos de honor de esta clasificación que tiene en cuenta ventas físicas y reproducciones aparecen ocupados por "El madrileño" de C. Tangana (cuarto), "Mi vida en Marte" de Manolo García (octavo), "Vice Versa" de Rauw Alejandro (noveno) y "La cantera" de Guitarricadelafuente (décimo).

En cuanto a los vinilos más vendidos, la gloria es para el mencionado "Cuando no sé quién soy" de Amaia. Detrás figuran "Dance Fever" de Florence + The Machine y "Motomami" de Rosalía.