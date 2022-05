Sin cantar ni afinar, C. Tangana también triunfa en festivales

Carlos Rosique

Ni canta, ni afina, o eso dicen, porque a pesar de ello, C. Tangana ha vuelto a triunfar, esta vez en su primer festival del verano, el Spring Festival de Alicante, al que ha llevado un nuevo show, que no es sino la versión reducida de su 'Sin cantar ni afinar tour'. Y es que si algo funciona, mejor no tocarlo.

El resultado de este primer festival para el madrileño fue el mismo que el de un concierto: el éxito del artista del momento, que empezó su actuación con "Still Rapping" para demostrar que no había perdido su esencia y que siguió con "Te olvidaste", en un show en el que no se dejó ninguno de sus -muchos- éxitos y que estuvo acompasado en todo momento por un castillo de fuegos artificiales.

Antón Álvarez (Madrid, 1992), que comenzó quince minutos más tarde de su hora prevista, empezó sentado en una de las cuatro mesas que presidían el escenario y que con mucho mimo había tapado una cortina que no dejaba ver la escenografía de 'El Madrileño' en su primer festival en 2022, ante la espera atenta de los más de 15.000 asistentes que le esperaban.

De esas cuatro mesas, cada una de ellas con su botella de tequila, aparecían figurantes, músicos y artistas secundarios, que no hacían más que acompañar la actuación del actor protagonista, el "Pucho", que encendió a sus fans con "Cambia!" y continuó con "Comerte entera".

Su ritmo flamenco apareció más tarde, después de cantar la bachata de "Ateo" y "Párteme la cara", que sirvió para cambiar la puesta de escena inicial, aunque lo cierto es que el cantante madrileño no entiende de géneros.

Solo quedó una mesa, presidida por él mismo, y fue en ese momento cuando apareció su actuación más flamenca. Era un concierto fluido, engrasado pese a ser el primero en un festival y al que aún le quedaba más música que ofrecer.

Enfundado en sus gafas de sol, "Me maten" e "Ingobernable" fueron los siguientes temas en aparecer sobre la tarima principal del Multiespacio Rabasa, mientras que "No estamos lokos", acompañado de muchos de los músicos que complementaban a C. Tangana, sirvió para que las palmas imperaran sobre Alicante.

"Nunca estoy", "Tú me dejaste de querer" o "Antes de que muera yo" fueron otras de las más de veinte canciones que cantó, y sobre todo representó, sobre Alicante el artista español, que cerró su show con "Un veneno", antes de lanzar champán sobre los asistentes.

LA ELECTRÓNICA TOMÓ EL CONTROL DURANTE LA TARDE

Antes, a eso de las 19.10 horas, un electrónico Guitarricadelafuente estrenó el escenario principal con su nuevo disco, La Cantera. Una silla de enea, una guitarra y cuatro músicos le bastaron para presentar sus nuevas canciones.

Empezó sin guitarra, con temas como "Ya mi mama me decía", pero pronto la necesitó para dar rienda suelta a sus raíces aragonesas, con "La Filipina", y ya no la soltó. Aunque sin renunciar a los toques electrónicos que inundan su nuevo disco, el de Benicàssim (Castellón) encendió el alma de las más de 5.000 personas presentes, sobre todo con Caballito, tras la que fue aclamado.

No necesitó ni "Nana triste" ni "Cerrado por Derribo" para triunfar. Así, sin triunfos ajenos, "Guantanamera" significó su adiós, pero antes había prometido irse tras "A carta Cabal" y también con "A mi manera", que sí que significó el adiós de sus músicos.

Tras Guitarricadelafuente, fueron Enriro Dj y Arde Bogota quienes compitieron en escenarios distintos por el público, que a eso de las 20 horas ya llenaba Rabasa y que tenía dónde elegir: o a los murcianos Arde Bogotá, con un inicio fulgurante a través de "Dangerous", o los éxitos de las últimas décadas remasterizados por Enriro Dj.

Sin embargo, una actuación que no estaba en cartelera, la final de la Champions, se coló en el festival y el público madridista, que ya no se separó de la barra del bar hasta el inicio de C. Tangana, se congregó en torno al centro del recinto, cuyo bar tenía una pantalla en la que se podía ver la previa del partido.

"Cómo no te voy a querer", cantaban los aficionados madridistas, que se contaban por centenas y cuyos cánticos se mezclaron con el "Aserejé" de aquellos que asistían a la discotequera Enriro Dj.

Pero mientras el partido en París no comenzaba, Zahara no se retrasó y el público disipó la zona del bar para llenar el escenario principal del recinto, que con un show muy electrónico, mucho más que el de Guitarricadelafuente, no decepcionó.

Tras ella y C. Tangana, aún quedará tiempo para disfrutar de Trashi, Dorian y también de Innmir, que a las 4 horas cerrará más de veinte horas de música en directo que han tenido como protagonista a C. Tangana.