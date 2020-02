Sigue en directo la gala de la 92 edición de los Premios Oscar

La 92 edición de los Óscar, los premios que cada año organiza la Academia de Hollywood, comenzó hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).

La alfombra roja y las horas previas al evento estuvieron marcadas por la lluvia en la ciudad california, que deslució la antesala de los premios aunque las estrellas pudieron desfilar sin mojarse gracias a una carpa transparente que desde hace años usa la organización para que pueda aguar la gran gala del cine.

1:30 Antonio Banderas es candidato esta noche al Óscar a mejor actor y, aunque tanto "Dolor y gloria" como él mismo tienen muy difícil llevarse la estatuilla, la estrella española subrayó a Efe que hoy será para ellos una gran velada "pase lo que pase".

"Sin dolor no hay gloria y sin gloria no hay dolor. Pero todo lo que tenemos esta noche suena más a gloria, pase lo que pase", afirmó sobre la alfombra roja.

1:15 Pedro Almodóvar, que luchará hoy por el Óscar a mejor cinta internacional por "Dolor y gloria", aseguró a Efe que no ser el rival a batir en esa categoría le da mucha calma a la hora de afrontar la gran gala del cine.

"Me siento muy bien, sin nervios, no sé por qué. El hecho de no sentirte favorita te da más tranquilidad", señaló en referencia al fenómeno surcoreano de "Parásitos".