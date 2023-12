La SGAE pierde el recurso ante el Supremo por los derechos de la gira heavy metal de 2013

Las bandas de heavy metal Def Leppard, Whitesnake y Europe, que se negaron a pagar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el 10 % del porcentaje de taquilla por la gira conjunta que hicieron en España en 2013, han terminado ganando el juicio ante el Supremo que la propia SGAE interpuso contra ellas.

El contencioso comienza hace 10 años, en 2013, cuando las referidas bandas heavys protagonizaron una gira conjunta por España y la promotora del evento, Rockanrock, del empresario Pierre Sabbag, se negó a pagar el 10 % de taquilla que exigía por entonces la SGAE, aportando únicamente el 3 %.

La entidad española le llevó a juicio, y en una primera instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona le dio la razón a Sabbag, que argumentaba que la SGAE "no había acreditado" que gestionase los derechos de autor de todos los temas de la gira, aceptando ese canon del 3 %.

La SGAE recurrió y esa vez ganó, pero la Comisión Nacional de Mercados y Competencia apreció que "la posición de dominio en el mercado de los derechos de autor de la SGAE" era incuestionable, pues tenía "el práctico monopolio de la gestión" y la sancionó por abuso de posición dominante, con 3,1 millones de euros, lo que provocó que la SGAE rebajase el porcentaje del 10 % al 8,5 %.

En 2019, la Audiencia de Barcelona falló que el pago de ese 3 % de la taquilla en concepto de derechos de autor por comunicación pública era suficiente (sumaba un total de 23.599,24 euros), pero la SGAE no quedó satisfecha y llevó el asunto al Tribunal Supremo, reclamando una cantidad de 115.398,40 euros, convencida de que ganaría.

Ahora, el Alto Tribunal ha fallado "desestimar" los recursos por infracción procesal, así como un segundo de casación, interpuesto por SGAE, a la que impone el pago de las costas generadas por ambos recursos.

Igualmente, acuerda "la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir" y ordena la inserción de la sentencia en la 'colección legislativa' tras la notificación a las partes.

Según ha señalado a EFE el director de Comunicación de la SGAE, José Luis Canido, se trata de la resolución de "un proceso antiguo, aunque la sentencia es reciente, pero en este tiempo han cambiado cosas", asegura, como una nueva Ley de Propiedad Intelectual y la variación del 10 % al 8,5% "consensuado con todas las partes".

Además, ha señalado que hay sentencias similares y recientes que van en sentido contrario y que afianzan la postura de SGAE. "Pensamos que nuestras tarifas cumplen los requisitos y que, por supuesto, cumplen la ley de PPI", ha subrayado.

"España, en la actualidad, cobra un 7,6 real y solo se aplica en ingresos de taquilla; en Italia supera el 10, y en Francia, por ejemplo, la tarifa, que puede llegar al 14 por ciento, se aplica a todos los ingresos de un concierto, 'merchandising' o bebidas incluidas", ha detallado Canido.

La SGAE no teme que esta resolución del Supremo, que llega una década después de que se iniciara la pelea judicial, pueda perjudicar en otros casos similares, pues no los hay.

El problema, ha considerado Canido, es "la falta de respeto por los derechos de propiedad intelectual, que no quieren pagar, le dan más importancia a otro tipo de servicios, que no discuten, como el porcentaje que les piden las marcas de bebidas, que no los cuestionan, sino que van a la parte más débil, que es la del autor".