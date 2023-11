El salón Manga Barcelona apuesta por la fusión de este arte con otras culturas

El salón Manga Barcelona, que la semana próxima comenzará su 29 edición, quiere poner de manifiesto la transformación y la evolución de este arte con propuestas que pretenden visibilizar "el manga más allá de Japón" y promover su fusión con otras culturas, como la catalana o española, según su directora general, Meritxell Puig.

La cita anual dedicada a los aficionados del manga, el anime y la cultura japonesa, que a poco de empezar ya ha agotado las entradas de 2 días, tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre en Feria de Barcelona Gran Vía -donde ya celebró la edición anterior, que contó con 163.000 visitantes- y ampliará su espacio hasta los 85.000 m2 para acoger más actividades y visitantes.

Entre las nuevas propuestas destacan el espacio Kizuna Nihon, que reúne varias instituciones públicas japonesas que colaboran en talleres relacionados con las tradiciones orientales, o Manga Stream, una sala enfocada a los medios audiovisuales con propuestas como entrevistas a los protagonistas del acontecimiento o podcasts que serán grabados y retransmitidos en un constante directo por el canal de Twitch de Manga Barcelona.

"El manga y el anime son un lenguaje, y lo hemos aprendido", ha explicado este martes el asesor de contenidos de FICOMC -organizadora del evento-, Oriol Estrada, haciendo referencia a la omnipresencia actual de esta cultura alrededor del mundo y a su mezcla con la de otros países.

Estas fusiones estarán presentes en Manga Barcelona con sinergias como la del artista canadiense Brian Lee O'Malley -autor del cómic influenciado por el manga 'Scott Pilgrim'-, el japonés Kohei Sakita, y en español Abel Góngora -ambos trabajadores del estudio de animación japonés Science SARU-, que han colaborado para adaptar a anime el cómic de O'Malley.

Otros visitantes destacados son el novelista y guionista francés Arnaud Dollen, encargado de dirigir una adaptación del clásico manga y anime 'Saint Seiya' al formato de novela gráfica, el ilustrador de manga japonés Hisato Murasaki, que ha adaptado al manga la exitosa serie de videojuegos Persona 5, o el artista japonés Tokyo Genso.

"Cada vez vemos más fusión con nuestra cultura", ha afirmado Puig, un fenómeno que se puede ver en las obras de autoría española y catalana inspiradas en la tradición del manga y cuyos autores estarán presentes en el evento, como el gironés Carles Dalmau o la catalana Míriam Bonastre, que también ha sido la autora del cartel de esta edición.

Manga Barcelona también ha querido promover esta fusión cultural colaborando con la pastelería Escribà y la marca Gokoro para crear un mochi -pastel japonés- de crema catalana, elaborado exclusivamente para esta edición.

"Tengo mucha curiosidad para ver como lo acepta el público", ha expresado el pastelero Christian Escribà, cuya pastelería estará presente en el evento ofreciendo mochis y un taller especializado en estos dulces.

La diversidad por la que apuesta Manga Barcelona en esta edición también se ha visto reflejada en su colaboración con la Federació Catalana d'Autisme, que ofrecerá un punto de información dedicado al colectivo y también el Espacio Calma, una zona con poco ruido, luz tenue y material sensorial para quien necesite descansar de los estímulos del salón.

El evento empezará con la entrega de los Manga Barcelona Awards, que premian a los mangas y animes más populares del año según la votación del público y que en esta edición incluyen dos nuevas categorías: Mejor Manga publicado en Catalán y Mejor Anime con Doblaje Catalán.

Un año más, ofrece proyecciones de títulos emblemáticos del universo anime y los últimos estrenos de la cartelera, entre los que destacan 'The First Slam Dunk' o 'One Piece Gear 5', además de una sesión sorpresa que se anunciará el 4 de diciembre y se proyectará domingo.

También acoge actuaciones de artistas como Centimillimental, Vicke Blanka, Anly o Ayumi, que han participado en las sintonías de reconocidos animes, y concursos o desfiles de 'cosplay', a los que este año se suma el Cosplay Shoot con la intención de visibilizar a los fotógrafos que hay detrás de la exhibición de estros trajes.

Asimismo, el evento será el escenario de la final española del concurso de coreografías K-Pop Dance Fight Fest, cuyos ganadores viajarán como representantes de España en la final europea que se celebrará en Nápoles en abril de 2024.