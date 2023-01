Rod Stewart, Harry Styles, Coldplay o Elton John: los artistas que harán parada en España en 2023

El 2023 viene cargado de conciertos. Tanto artistas nacionales como internacionales pasarán por nuestro país con sus giras. Muchos de los shows ya tienen las entradas agotadas desde hace meses. De hecho, artistas como Harry Styles, Rosalía o The Weeknd agotaron en tan solo unos minutos. Pero no solo será una parada de los tours, muchos de los eventos marcarán el regreso de grandes artistas a los escenarios como Metallica, Iron Maiden, Coldplay, The Who, Arctic Monkeys o Elton John.

Además de todos estos espectáculos, muchos otros artistas pasarán por España como parte del cartel de la gran cantidad de festivales que se celebran. Madrid y Barcelona serán las ciudades que acogerán los principales conciertos, siendo el WiZink Center, el Estadio Cívitas Metropolitano, el Palau Sant Jordi o el Estadi Olímpic los principales escenarios.

Bruce Springsteen

En febrero de 2023,Bruce Springsteen and The E Street Band regresan a los escenarios. El artista recorrerá Europa, teniendo una sola fecha en España. Concretamente, tocará el 28 de abril en el Estadi Olímpic de Barcelona.









Coldplay

La gira de Coldplay ha sido una de las más esperadas. En un primer momento no tenían programado pasar por nuestro país, pero dado el éxito, decidieron pasar por Barcelona. Y han programado ni más ni menos que cuatro fechas: 24, 25, 27 y 28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.









Robbie Williams

Robbie Williams recorrerá Europa para celebrar los 25 años de su carrera. Hará un repaso de su carrera sobre el escenario, concretamente el 24 y 25 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Además, actuará el 6 de julio en el Mad Cool, festival celebrado en Madrid.









Harry Styles

Harry Styles vuelve a España tras el éxito de su anterior gira. Esta vez pasará por Madrid y Barcelona con su 'Love On Tour'. El 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelonay el 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Madrid.









Louis Tomlinson

Siguiendo el ejemplo de su ex compañero de One Direction, Louis Tomlinson vuelve a España. Su anterior gira marcó el último concerto celebrado en nuestro país antes del confinamiento por el coronavirus y, ahora, pasará por tres ciudades con el Faith In The Future World Tour. El artista ha elegido Bilbao, Madrid y Barcelona para ofrecernos su show los días 1, 5 y 6 de octubre, respectivamente.









Blink 182

Blink 182 celebra su regreso a los escenarios después de 10 años. Con esta nueva gira viajarán por toda Europa y no se han olvidado de España, ya que tienen fecha en Madrid y Barcelona. El 3 de octubre estarán en el Wizink Center y el 4 de octubre en el Palau Sant Jordi.









Metallica

Metallica vuelve a Madrid con dos fechas en el estadio Metropolitano, el 12 y 14 de julio, por el lanzamiento de su nuevo álbum '72 reasons'. Esta vez, cuenta con la característica de que se trata de un formato dual queu obligaba al público a comprar el abono doblel para las dos fechas en la preventa.









Rod Stewart

Rod Stewart actuará en cuatro ocasiones en España este 2023. Su primera parada será en el Wizink Center de Madrid el 12 de julio, seguido de Murcia el 18 de julio, el 21 de julio en Marbella y al día siguiente actuará en el Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera (Cádiz).









Maroon 5

Maroon 5 vuelve a España para presentar su último disco, el que lanzó en plena pandemia. Por ello, han aprovechado el 2023 para iniciar una gira mundial que pasará por Europa y, como es habitual, por nuestro país. El próximo 13 de junio, el grupo tocará en el WiZink Center de Madrid y, dos días después, el 16 de junio, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.









Rammstein

Rammstein tampoco se ha olvidado de España para su gira internacional. El grupo ha anunciado su tercera gira por estadios para este año y, este caso, visitarán solo Madrid. Concretamente, actuarán el 23 de junio en el Estadio Cívitas Metropolita.









The Weeknd

Este es uno de los conciertos más esperados, dado que ya estaba programado y tuvo que ser cancelado cuando ya estaban todas las entradas vendidas. La gira de The Weeknd, After Hours Til Dawn, debía pasar por España en octubre de 2022, por Madrid y Barcelona. Sin embargo, devolvió el dinero de las entradas.

“Las fechas del tour van a cambiarse y empezará en verano de 2022. Debido a las restricciones en arenas y la demanda por más shows, quería hacer algo más grande y especial para vosotros y eso requiere que sea en estadios. Los tickets actuales serán devueltos automáticamente y todos los que compraran aquellas entradas tendrán acceso prioritario a los tickets de los estadios cuando se pongan a la venta. Las fechas se anunciarán próximamente”, comunicaba.

Por ello, fue una gran noticia cuando el artista anunció que retomaría la gira por donde la dejó y, finalmente, estará el 18 de julio en el Cívitas Metropolitano de Madrid y el 20 de julio en el Estadi Olímpic ?Lluís Companys de Barcelona.









Arctic Monkeys

Arctic Monkey vuelve a España después de diez años. Tal ha sido la expectación, que tuvieron que abrir una segunda fecha en Madrid tras vender todas las entradas en tan solo unos minutos. Finalmente, actuarán el 10 y 11 de julio en el Wizink Center de Madrid. Aunque también participarán en el festival Bilbao BBK Live el 8 de julio.





Elton John

Elton John se encuentra realizando una gira, 'Farewell Yellow Brick Road', de despedida de los escenarios desde 2018. Hasta ahora había viajado hasta Estados Unidos, pero ahora parece que recorrerá el resto del mundo y ha incluido Europa entre sus paradas. El 22 y el 23 de mayo visitará el Palau San Jordi de Barcelona donde los fans podrán decirle un último adiós.





Quevedo

Por el momento, Quevedo solo ha cerrado tres fechas para actuar en España, aunque puede que se vayan ampliando. El artista estará en Las Palmas de Gran Canaria el 11 de marzo, Madrid el 5 de mayo y el 12 de mayo en Barcelona.

Manuel Carrasco



Manuel Carrasco saldrá de gira por el lanzamiento de su nuevo disco: Corazón y ?Flecha. En su anterior tour ya batió un récord al llenar el Estadio Cívitas Metropolitano. Es por esto por lo que comienza su tour cerrando varias fechas. Los dos primeros conciertos se celebrarán en La Cartuja de Sevilla los días 2 y 3 de junio y el 14 de julio en el WiZink Center de Madrid. El resto de citas están repartidas durante todo el verano de 2023 hasta el 21 de octubre, poniendo el broche final en Barcelona.





Pablo Alborán

Pablo Alborán vuelve a los escenarios con doce fechas en las que recorrerá las principales ciudades de nuestro país con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum: 'La cuarta hoja'. Comenzará la gira en mayo, pasando por el Palau Sant Jordi de Barcelona el 18 de noviembre y cerrando en el WiZink Center de Madrid el 22 de noviembre.