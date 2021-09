Ricardo Bofill: "De Gaudí he aprendido que nada se puede repetir"

El arquitecto y urbanista Ricardo Bofill Levi considera que Antoni Gaudí es "el genio más grande en la historia de la arquitectura" y confiesa que de él ha aprendido que "nada se puede repetir, que ningún proyecto puede ser igual a otro".

En el discurso que ha pronunciado tras ser investido hoy doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), donde estudió arquitectura, Bofill ha repasado su trayectoria, marcada por sus proyectos en multitud de países del mundo: "No se puede hacer la misma arquitectura en todo el globo".

Bofill (Barcelona, 1939), uno de los arquitectos españoles más reconocido en el extranjero, ha sido investido doctor honoris causa en un solemne acto celebrado en la basílica de Santa María del Mar de Barcelona, donde el rector, Daniel Crespo, y el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Félix Solaguren-Beascoa de Corral, que ha ejercido de padrino, han ensalzado la figura y los méritos del barcelonés.

La ceremonia ha sido un homenaje al urbanista y arquitecto, autor, entre otros proyectos, de la terminal 1 del aeropuerto de El Prat, del edificio Walden-7 en Sant Just Desvern, de la plaza de Europa de Luxemburgo o del Hotel Vela de Barcelona.

En su discurso, Bofill se ha mostrado emocionado de reencontrarse con la ETSAB, donde inició sus estudios en 1956 y de la que fue expulsado por crear el Sindicato Libre Universitario, y ha recordado los grandes nombres que ha dado este centro, como Gaudí, Domènech, Puig i Cadafalch, Sert y Coderch, entre otros.

Ha detallado que ha diseñado unos mil proyectos y ha construido en 35 ciudades, desarrollando un vocabulario diferente para cada proyecto.

"Elegí la arquitectura porque pensé que la obra de arte arquitectónica trasciende el tiempo de la vida de uno mismo", ha confesado, antes de añadir: "Me emociona el espacio y me gustó la idea de enfrentarme a la construcción física del espacio-tiempo".

Bofill ha hablado de diferentes momentos históricos y contextos sociales que le han marcado, de su educación, sus experiencias como estudiante y profesional, sus inquietudes y utopías.

"Si tuviera que señalar en líneas sobre un mapa la cronología de mi trayectoria tras mis inicios en España, primero dibujaría una línea perpendicular norte-sur, desde Estocolmo pasando por San Petersburgo, Holanda, Francia, España, Marruecos, Argelia ... Y, después, otra transversal, por Estados Unidos, Japón, China, India y Oriente Medio", ha explicado.

De hecho, actualmente trabaja en proyectos como el Royal Arts Compex en Arabia Saudí y el aeropuerto de Chongqing, en China.

"Viajar me ha permitido establecer relaciones con otros lugares y eso me aporta conocimientos sobre otros mecanismos. No se puede proyectar en Pekín como lo haría en Barcelona", ha declarado.

Sobre la arquitectura, ha destacado que, de las diferentes definiciones, la que prefiere es "el arte de estructurar el espacio. Pero, la arquitectura es, al mismo tiempo, una disciplina condicionada por la economía, la sociología, la tecnología y el conjunto de ciencias humanas".

"Creo que los espacios que provocan emociones fuertes son los que están más cerca de la excelencia", ha subrayado el arquitecto, quien opina que para diseñar las ciudades hay que verlas "a vista de pájaro y aprender a proyectar de nuevo nuestras casas, nuestros pueblos, barrios y ciudades".

"En el momento en que me concentro ante un papel blanco siento satisfacción. Cuando consigo producir una lógica, un sistema, una emoción, lo celebro. Pero cuando el proyecto se acaba, solo veo imperfecciones. Solo veo mis propios errores", ha confesado.

Bofill ha terminado su discurso alentando a las nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas a afrontar el reto de mejorar el entorno y contribuir a inventar la ciudad del futuro.