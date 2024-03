La RAE decide eliminar finalmente dos letras del abecedario español y estos son los motivos

Quienes hayan cuidado bien la memoria con los años puede que recuerde de sus años en el colegio que el alfabeto del español, cuenta con un total de 27 letras, basado en la serie alfabética latina, como buena lengua romance que procede del latín. No obstante, con el paso de los años esta lista ha ido cambiando y adaptándose con el paso de los años. El último lo anunció hace sólo unos meses la Real Academia Española de la lengua en su actualización.









Una actualización en la que, además de las letras del abecedario, incluye nuevas palabras, así como otras las descarta. En total, la última cifra brindada por la RAE está en 93.000 palabras, de las cuales casi 20.000 provienen de expresiones originadas en el continente americano. Algunos ejemplos de las últimas incorporaciones son “perreo”, “machirulo” o “chundachunda”. Unos cambios que explicaba el director de la Academia, Santiago Muñoz, a Ángel Expósito en COPE.

“El procedimiento es mucho más severo, la idea de que los académicos aceptan palabras de forma arbitraria es una idea muy poco fundada”, aclaraba.









Las dos letras que la RAE elimina del abecedario



Pero el gran cambio, más allá de las curiosidades de las palabras “modernas” que han añadido, ha sido la decisión de decir adiós finalmente a dos letras de las que ya llevaban un tiempo rumoreando que tienen los días contados en el alfabeto. Se trata de las letras “ch” y “ll” que, no hace tanto, era obligatorio recitar en los primeros cursos de educación infantil como parte de las 29 letras del abecedario. Ahora se quedan fuera de una vez por todas y la propia Real Academia España ha dado explicaciones de los motivos en su página web.

La razón es, principalmente, que se trata de dos díagrafos. Esto es, un conjunto de dos letras o grafemas que se presentan como un sólo fonema. La idea de la RAE es que el español cada vez se asimile más al resto de idiomas del mundo, en los que únicamente se consideran letras del alfabeto aquellas que las componen un sólo signo simple. Eso sí, advierte la Academia que, el hecho de que se hayan eliminado la “ch” y la “ll”, “no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español”. Y es que estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas. La novedad sólo afecta a la lista del abecedario.









La palabra más larga del diccionario



Pero la RAE no sólo es un órgano de consulta, si no también interactúa con los ciudadanos que tienen dudas sobre cómo usar correctamente el castellano. Así, cada semana acude a su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter, para resolver esas preguntas. Así, una de ellas y de las que más reciben es la pregunta de “cuál es la palabra más larga del diccionario”, y no es otra que “electroencefalografista”. Según el propio diccionario, la definición es: “Persona especializada en electroencefalografía”, que a su vez es la “parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los electroencefalogramas”.

En total, la palabra más larga oficialmente del español tiene un total de 23 letras, 10 sílabas, 10 vocales y 13 consonantes. No obstante, no es la única palabra del diccionario que se caracteriza por ser de gran longitud son “esternocleidomastoideo”, “otorrinolaringólo” o “electrocardiograma”, que completan el podio con 22, 19 y 18 letras respectivamente. No pocos se habrán percatado de que se trata en todos los casos de palabras relacionadas con el campo de la medicina o la anatomía. Eso sí, la siguiente en la lista es “electrodoméstico” con 16 palabras nada desdeñables.