¿Quién fue realmente Molly Brown, el único personaje de 'Titanic' que existió en la vida real?

'Titanic' es una de las películas más exitosas de la historia del cine, al igual que una de las historias más recordadas al tratarse de una ficción basada en hechos reales. Dentro de esta trama real, existe una trama ficticia, en este caso el romance entre los protagonistas. Jack y Rose no son personajes reales, pero hay otros secundarios como Margaret Brown (pasajera de primera clase), Thomas Andrews (diseñador del barco) y Edward John Smith (capitán del buque) que sí lo son y sufrieron este acontecimiento del hundimiento del transatlántico en sus propias carnes.

Uno de los casos más destacados es el de Margaret Brown, ya que tanto en la película como en la realidad dio mucho que hablar. Brown nació en Hannibal (Misuri), en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses. Estudió en una escuela dirigida por su tía, Marie O’Leary, hasta los trece años, para después trabajar en una fábrica tabacalera, 'Tobacco Company Garth', para poder ayudar económicamente a su familia.

Fue entonces cuando se dio cuenta de todas las desigualdades existentes en la clase obrera como las largas jornadas de trabajo por bajos salarios. Fue por esto por lo que se mudó a los dieciocho años a la ciudad de Leadville (Colorado) junto a sus hermanos, Mary Ann y Daniel, para buscar nuevas oportunidades. Allí encontró el amor y se casó con James Joseph Brown.









En sus inicios, la pareja vivía en Stumptown, donde él se dedicaba a la minería. No obstante, gracias a un proyecto que hizo enfocado en forrar las galerías de maderas y fardos para sostener las bóvedas que él diseñó, las minas le dieron mucho dinero. Además, instaló un sistema más eficiente para extraer el mineral que permitiría llegar a mayor profundidad, lo que les permitió dar con un yacimiento de oro. Como consecuencia, su clase social cambió y el matrimonio comenzó a viajar por el mundo.

Sin embargo, después de 23 años de matrimonio, decidieron separarse por una deslealtad por parte de él. A pesar de ello, de mutuo acuerdo decidieron que ella cobraría una buena pensión para poder mantener su estilo de vida. Fue entonces cuando Brown se aventuró a subirse a bordo del Titanic. Este episodio siempre estará marcado en su biografía, pero no solo por ser una superviviente del naufragio, sino porque se enfrentó ella sola al hombre que estaba frente al bote para luchar por los derechos de la clase obrera.

En plena catástrofe, establecieron un aforo concreto para cada bote, dando prioridad a la clase alta, las mujeres y los niños. Ante esto, fue ella quien se dio cuenta que había espacio para rescatar a más gente, lo que no dudó en reclamar. De igual manera, el hombre lo negó rotundamente y amenazó con no dejarla subir al bote si no se callaba. De hecho, se estima que el bote en el que viajaba la mujer podrían haber entrado 40 personas más, por lo que muchas de las muertes fueron consecuencia de la desigualdad de clase una vez más.





"Es la suerte de los Brown: somos insumergibles"



Por las amenazas, ella terminó cediendo, pero sus intentos por ayudar al resto no cesó. Pese a estar seis horas esperando a ser rescatados a esas bajas temperaturas, hizo una lista de los supervivientes, una colecta entre los ricos de primera clase, además de actuar como intérprete de francés y alemán. Asimismo, cuando llegó a tierra firme no dudó en contar su historia y cuando fue preguntada por cómo sobrevivió señaló lo siguiente en homenaje a los inmigrantes irlandeses de la clase trabajadora: "Es la suerte de los Brown: somos insumergibles".

Gracias a ello, al ser reconocida como una superviviente del Titanic, obtuvo un reconocimiento nacional que le permitió tener más voz. Brown aprovechó esto para seguir luchando por los derechos y no dudó en aceptar cuando, en 1914, las mujeres de los mineros de Ludlow, le pidieron ayuda.

El 20 de abril de 1914, la guardia nacional convocó al líder de la huelga para firmar un acuerdo, pero fue asesinado. A raíz de esto, se inició un violento altercado entre los huelguistas y los guardias nacionales. Posteriormente, Brown se fue a Ludlow para ayudar a mantener una lucha justa, rechazando unirse a los radicales.

Junto a otras mujeres de los sindicatos de Denver, multiplicó las manifestaciones y los discursos sobre los derechos de los mineros. Tampoco se olvidó de denunciar las prácticas de los Rockefeller. Unas semanas después se llevó a cabo una huelga que terminó con John D. Rockefeller aceptando las peticiones de los manifestantes, lo que se firmó con un acuerdo entre los mineros.









Esta no es la única vez que Brown se ha enfrentado por los derechos de las mujeres. Anteriormente ya colaboró con la asociación estadounidense que luchaba por el derecho al voto de la mujer, 'National American Women’s Suffrage Association'. También se convirtió en miembro de Denver Woman’s Club, cuya meta era mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de la educación.

Pero su altruismo no se quedó ahí y, en 1914, al conocer lo sucedido en la guerra en Europa, dejó apartadas sus actividades políticas en Estados Unidos para irse al frente para ayudar a los heridos. Años más tarde, en 1924, formó parte de la creación del museo de historia francoestadounidense en el castillo de Blérancourt, el que se convirtió en 1931 en el museo nacional de la cooperación francoestadounidense, junto a su amiga Anne Morgan, filántropa estadounidense y fundadora del comité americano para las regiones devastadas. Como recompensa a su trabajo, en 1931, un año antes de su muerte, fue galardonada con la Legión de Honor por sus servicios durante la guerra.