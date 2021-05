Lo que la pandemia cambió para bien: la Cultura espabila y se vuelve más digital

Las plataformas de televisión han hecho su agosto: han sumado más de 16 millones de nuevos suscriptores. Los libros digitales, los audiolibros y los podcast han multiplicado por cuatro su consumo. En menor medida museos y artes escénicas que han aprovechado el año para pulir sus plataformas.

Javier Celaya se ha encargado de ordenar los datos de cosumo de cultura a través de internet en el año de la pandemia, y de volcarlos en el anuario de Acción Cultural Española. Seguro que no hace falta que te lo cuente, pero nos hemos pasado muchas horas viendo series y películas en streaming reventando las previsiones de las plataformas: prácticamente no hay hogar en España que no esté suscrito a una o dos. Pero no nos hemos pasado todo el año en el sofá. Otro sector que ha crecido muchísimo es el del libro electrónico (las plataformas de préstamo públicas han simado 125.000 nuevos socios y han hecho más de un millón de prestamos) y sobre todo hemos redescubierto el calor de la voz con los audiolibros y los podcast. Explica Javier Celaya que, además de la libertad de movimiento que nos da, escuchar a otro ser humano contándonos cosas” a través de la voz recibes una emoción que te adentra en la historia, que te engancha y hace que cada vez quieras más. En el mundo de la radio lo haceis constantemente”. El consumo se cuatriplicó, y aunque tras los confinamientos duros bajó, ahora mismo es el doble con respecto al mundo prepandemia.

Peor lo llevaron las artes escénicas y los museos, que en un primer momento tuvieron mucho tirón. El problema es que no estaban preparados, no tenían plataformas de consumo tan elaboradas como las televisiones de pago y los libros. “Les ha costado arrancar - asegura Celaya- porque lo digital se consideraba algo secundario, que desvirtuaba el mensaje y solo después como mucho, se colgaba algo en redes sociales.

Ese planteamiento ha cambiado radicalmente, la pandemia lo ha cambiado. Ahora que los festivales, las artes escénicas o las exposiciones vuelven a lo físico “lo hacen con un formato híbrido. Hay un formato digital para aquellas personas que no puedan asistir”. Para dar cobertura a aquellas personas que por la razón que sea no pueden asistir. Lo que nos ha enseñado la pandemia, “y es una de esas escasas cosas buenas”, es que “aun prefiriendo lo físico, la gente no tiene inconveniente en consumir cultura en formato digital, si las circunstancias no le permiten ir físicamente, y que además les permite llegar a mucho más público”.

Además hemos descubierto que podemos hacer los deberes antes de salir de viaje , el propio Javier Celaya nos ha confesado que durante el confinamiento visitó virtualmente varios museos de San Petersburgo, “tenía más tiempo y me dije: ahora o nunca. El día que vaya haré una visita física pero ya en mi cabeza tengo un imaginario, de lo que quiero visitar, de lo que quiero ver primero” Eso ha cambiado la lectura que desde el mundo de la cultura tenían de lo digital “ pensábamos que canibalizaba lo físico y hoy en día conviven sin ningún problema”.

La pandemia ha hecho que la cultura dé un salto de gigante: ha avanzado cinco años en uno.

Además en nuestro país, la red ha funcionado francamente bien. Celaya nos cuenta que en otros países europeos como Francia o Italia no les aguantó, se colapsaba internet por la demanda, y los contenidos llegaban con mucha peor calidad. Aquí, por una vez teníamos los deberes hechos.