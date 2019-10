El prior del Valle de los Caídos se acoge a la “inviolabilidad de lugares de culto” para negar la entrada

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que no ha “desacatado” la decisión del Tribunal Supremo de exhumación de Franco, ya que no todavía no se ha resuelto el recurso que aún continúa pendiente interpuesto por la Abadía. Además, el superior de la basílica mantiene que no autorizará el acceso al Valle.

La Abadía “no autoriza el acceso a un “lugar sagrado” (Basílica) para, a su vez, acceder a una “cosa sagrada” (sepultura) y todo ello en defensa del principio de inviolabilidad de los lugares de culto y en defensa de la correcta interpretación de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede”, aseguraba Santiago Cantera en dicho comunicado.

Por su parte, desde la Conferencia Episcopal Española su portavoz, Luis Argüello, siempre ha asegurado que “respeta la decisión de la Justicia” y que la posible exhumación del Valle de los Caídos es algo que deben decidir entre el Gobierno de España y la familia de Francisco Franco.